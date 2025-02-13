Tuyển Kế toán nội bộ Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 80 Chùa Bộc, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra hóa đơn bán hàng hàng ngày

- Tập hợp báo cáo doanh số, chia tách doanh số cá nhân

- Đối soát sổ quỹ, thu chi tại các cửa hàng

- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán phát sinh tại công ty

- Nhập số liệu bán hàng, mua hàng vào phần mềm kế toán

- Tổng hợp số liệu bán hàng, mua hàng hàng ngày báo cáo cho TP Kế toán.

- Kiểm tra đối chiếu số liệu mua bán hàng trên phần mềm với số liệu kho

- Theo dõi các kênh bán hàng điện tử, thực hiện đối soát các đơn hàng và chi phí vận chuyển trả cho nhà cung cấp

- Theo dõi công nợ khách hàng

- Kiểm kê hàng hóa định kỳ tại cửa hàng

- Hỗ trợ các bộ phận khác khi cần thiết

- Làm việc theo sự phân công của KTT

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kế toán, Tài chính

- Nữ, 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.

- Thành thạo tin học văn phòng Microsoft, Excel.

- Kỹ năng quản lý, sắp xếp chứng từ.

- Có sức khỏe tốt, có thể tăng ca.

- Trung thực, chăm chỉ, chịu khó...

Tại Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập Thỏa Thuận

- Được tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Pháp luật

- Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, hiện đại

- Được đào tạo để nâng cao kiến thức, kỹ năng, nâng cao chuyên môn và cấp bậc, định hướng phát triển sự nghiệp

- Thưởng thâm niên, thưởng lễ tết, thưởng theo quý

- Chế độ ốm đau, hiếu, hỉ,... Tổ chức và tặng quà sinh nhật cho nhân viên theo tháng, Du lịch, Teambuilding,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và đầu tư xuất nhập khẩu Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin