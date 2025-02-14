Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Việt Nhật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 451/24/4 Tô Hiến Thành, phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Xuất hoá đơn GTGT

Ghi chép, cập nhật và quản lý sổ sách kế toán

Theo dõi và kiểm soát doanh thu, công nợ khách hàng và các chi phí liên quan

Quản lý sổ sách và các chứng từ lưu chuyển.

Lập báo cáo, tờ khai thuế, GTGT, TNCN hàng quý

Phân tích và tổng hợp số liệu báo cáo nội bộ theo yêu cầu của ban giám đốc.

Phối hợp với các bộ phận khác để thu thập thông tin và số liệu cần thiết cho công tác kế toán.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ từ 25-35 tuổi. Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Kế toán. Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm.

Thực hiện nghiệp vụ chính xác và đúng quy định, nắm vững các kiến thức chuyên môn về kế toán.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, biết sử dụng phần mềm Misa.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Việt Nhật Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + phụ cấp: 8 – 9tr

Lương tháng 13, phép năm.

Thưởng/ quà các ngày lễ, tết, hiếu, hỉ, 1/6.... các sự kiện đặc biệt của công ty.

Được hưởng bảo hiểm sức khỏe, BHXH theo luật hiện hành.

Team Building + YEP ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Việt Nhật

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.