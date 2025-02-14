Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Việt Nhật làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Việt Nhật
- Hồ Chí Minh:
- 451/24/4 Tô Hiến Thành, phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh, Quận 10
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
Xuất hoá đơn GTGT
Ghi chép, cập nhật và quản lý sổ sách kế toán
Theo dõi và kiểm soát doanh thu, công nợ khách hàng và các chi phí liên quan
Quản lý sổ sách và các chứng từ lưu chuyển.
Lập báo cáo, tờ khai thuế, GTGT, TNCN hàng quý
Phân tích và tổng hợp số liệu báo cáo nội bộ theo yêu cầu của ban giám đốc.
Phối hợp với các bộ phận khác để thu thập thông tin và số liệu cần thiết cho công tác kế toán.
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thực hiện nghiệp vụ chính xác và đúng quy định, nắm vững các kiến thức chuyên môn về kế toán.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, biết sử dụng phần mềm Misa.
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Việt Nhật Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13, phép năm.
Thưởng/ quà các ngày lễ, tết, hiếu, hỉ, 1/6.... các sự kiện đặc biệt của công ty.
Được hưởng bảo hiểm sức khỏe, BHXH theo luật hiện hành.
Team Building + YEP ...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Việt Nhật
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
