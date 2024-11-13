Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN
- Hà Nội: Ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
Quản lý những tài khoản liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, lập hóa đơn, chứng từ và kiểm tra báo cáo... để đảm bảo tính chính xác và kịp thời của số liệu tài chính.
Lập các chứng từ liên quan đến đề nghị, tạm ứng, thanh toán, hoàn ứng,... Theo dõi các khoản tạm ứng, thanh toán, đối chiếu các công nợ cần thiết.
Thực hiện theo dõi tình hình công nợ, thanh toán cho khách hàng của công ty.
Làm bảng lương và thực hiện thanh toán tiền lương.
Theo dõi các chế độ bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN) của nhân viên.
Quản lý tài sản cố định của công ty, bao gồm việc mua, khấu hao, kiểm kê và thanh lý tài sản cố định để đảm bảo việc hạch toán tài sản cố định được nhất quán.
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có kinh nghiệm trên 6 tháng làm kế toán nội bộ
Cẩn thận, tỉ mỉ, nhanh nhẹn, có tư duy về xử lý về số liệu
Thành thạo word, excel, tin học văn phòng, phần mềm kế toán
Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN Thì Được Hưởng Những Gì
Có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Đóng BHYT, BHXH, nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật Việt Nam
Xem xét tăng lương định kỳ 6 tháng - 1 năm/ lần
Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, sáng tạo. Được lắng nghe và tôn trọng ý kiến cá nhân.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
-
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI