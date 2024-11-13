Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Quản lý những tài khoản liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, lập hóa đơn, chứng từ và kiểm tra báo cáo... để đảm bảo tính chính xác và kịp thời của số liệu tài chính.

Lập các chứng từ liên quan đến đề nghị, tạm ứng, thanh toán, hoàn ứng,... Theo dõi các khoản tạm ứng, thanh toán, đối chiếu các công nợ cần thiết.

Thực hiện theo dõi tình hình công nợ, thanh toán cho khách hàng của công ty.

Làm bảng lương và thực hiện thanh toán tiền lương.

Theo dõi các chế độ bảo hiểm (BHYT, BHXH, BHTN) của nhân viên.

Quản lý tài sản cố định của công ty, bao gồm việc mua, khấu hao, kiểm kê và thanh lý tài sản cố định để đảm bảo việc hạch toán tài sản cố định được nhất quán.

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên các chuyên ngành có liên quan

Ưu tiên có kinh nghiệm trên 6 tháng làm kế toán nội bộ

Cẩn thận, tỉ mỉ, nhanh nhẹn, có tư duy về xử lý về số liệu

Thành thạo word, excel, tin học văn phòng, phần mềm kế toán

Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9 - 13 triệu. Deal theo năng lực và kinh nghiệm

Có lộ trình thăng tiến rõ ràng

Đóng BHYT, BHXH, nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật Việt Nam

Xem xét tăng lương định kỳ 6 tháng - 1 năm/ lần

Môi trường làm việc thân thiện, trẻ trung, sáng tạo. Được lắng nghe và tôn trọng ý kiến cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THẨM MỸ MỸ LAN

