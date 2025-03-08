Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂY VIÊN HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂY VIÊN HÀ NỘI
- Hà Nội: 173 Xuân Thủy
- Dịch Vọng Hậu
- Cầu Giấy
- Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Thu thập và xử lý hóa đơn, chứng từ;
- Theo dõi, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn;
- Thực hiện nộp thuế đúng hạn;
- Hạch toán kế toán;
- Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;
- Hạch toán phân bổ công cụ, dụng cụ và trích hao tài sản cố định;
- Quản lý chi phí thuế Theo dõi các thay đổi về luật thuế;
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán
- Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm làm kế toán thuế
- Hiểu biết về các quy định tài chính, kế toán hiện hành
- Đã từng làm trong các công ty xây dựng hoặc chủ đầu tư xây dựng
- Sử dụng tốt các phần mềm MS Word/MS Excel/Misa/Fast
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂY VIÊN HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần
Đóng BHXH ngay sau kết thúc thử việc
Thưởng và quà tặng các ngày lễ trong năm: tết dương lịch, 8/3, 34-4&1/5, tết thiếu nhi, trung thu, 2/9, ngày Menday, quà tặng sinh nhật….
Du xuân, du lịch hàng năm
Khám sức khỏe định kỳ
Chế độ nghỉ phép: 12 ngày / năm
Thăm hỏi ốm đau, ma chay, hiếu hỉ….
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, có nhiều cơ hội phát triển
Được đề xuất những yếu tố để đảm bảo hoàn thành công việc được giao gửi Ban lãnh đạo Công ty xem xét.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂY VIÊN HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Cách Tính Thuế Thu Nhập Cá Nhân Đúng Luật
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
6 cách Tra Cứu Mã Số Thuế Cá Nhân Chanh Chóng nhất
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
