Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂY VIÊN HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 173 Xuân Thủy - Dịch Vọng Hậu - Cầu Giấy - Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế

- Thu thập và xử lý hóa đơn, chứng từ;

- Theo dõi, kiểm tra tính hợp lệ của hóa đơn;

- Thực hiện nộp thuế đúng hạn;

- Hạch toán kế toán;

- Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh;

- Hạch toán phân bổ công cụ, dụng cụ và trích hao tài sản cố định;

- Quản lý chi phí thuế Theo dõi các thay đổi về luật thuế;

Yêu Cầu Công Việc

- Nữ từ 24-35 tuổi

- Đại học chuyên ngành tài chính, kế toán

- Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm làm kế toán thuế

- Hiểu biết về các quy định tài chính, kế toán hiện hành

- Đã từng làm trong các công ty xây dựng hoặc chủ đầu tư xây dựng

- Sử dụng tốt các phần mềm MS Word/MS Excel/Misa/Fast

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂY VIÊN HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tương xứng với năng lực: 10.000.000 - 12.000.000 + thưởng

Thời gian làm việc: từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần

Đóng BHXH ngay sau kết thúc thử việc

Thưởng và quà tặng các ngày lễ trong năm: tết dương lịch, 8/3, 34-4&1/5, tết thiếu nhi, trung thu, 2/9, ngày Menday, quà tặng sinh nhật….

Du xuân, du lịch hàng năm

Khám sức khỏe định kỳ

Chế độ nghỉ phép: 12 ngày / năm

Thăm hỏi ốm đau, ma chay, hiếu hỉ….

Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, có nhiều cơ hội phát triển

Được đề xuất những yếu tố để đảm bảo hoàn thành công việc được giao gửi Ban lãnh đạo Công ty xem xét.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TÂY VIÊN HÀ NỘI

