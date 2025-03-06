Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Kế toán thuế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán thuế Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO

Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: tầng 9, toà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Lập và nộp các Tờ khai thuế, Báo cáo thuế và các báo cáo khác cho cơ quan Nhà nước khi cần thiết.
Lập và nộp các báo cáo tháng theo yêu cầu quản trị của Công ty.
Trực tiếp lên cơ quan thuế giao dịch, giải trình các sự việc liên quan đến Công ty.
Rả soát kiểm tra số liệu do các nhân viên khác hạch toán đảm bảo số liệu được ghi nhận chính xác, đầy đủ.
Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh lên phần mềm trong mảng việc được phân công.
Rà soát, sắp xếp và lưu trữ các hồ sơ, chứng từ kế toán đảm bảo đúng và đủ theo quy định.
Trực tiếp xử lý hoặc yêu cầu các nhân sự bộ phận liên quan hoàn thiện các hồ sơ, chứng từ chưa đạt yêu cầu hoặc cần phải bổ sung. Hàng tháng đóng chứng từ báo cáo thuế của Công ty .
Tham gia các công việc khác của Phòng kế toán theo phân công hoặc theo chỉ đạo trực tiếp từ Kế toán trưởng hoặc Tổng giám đốc.
Thời gian làm việc: giờ hành chính từ thứ 2 - thứ 6, nghỉ thứ 7, chủ nhật.

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.
Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán.
Có kiến thức tốt về luật thuế và kế toán
Thành thạo Microsoft word, excel. Biết sử dụng pivot table, powerpoint
Tích cách: cẩn thận, chủ động, có trách nhiệm với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 16 triệu - 20 triệu/tháng (hoặc có thể thỏa thuận theo kinh nghiệm và năng lực thực tế).
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, tiếp xúc với nhiều công nghệ tiên tiến.
Được tham gia các hoạt động của công ty như: Team building, gala dinner, annual trips, barbecues, ...
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động: nghỉ phép, BHXH,...
Được hưởng ưu đãi khi sử dụng dịch vụ tài chính của Công ty.
Chế độ nâng lương linh hoạt; thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
Được đào tạo, nâng cao về chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và các kỹ năng mềm khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Toà nhà TNR Tower, Số 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

