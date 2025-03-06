Tuyển Kế toán thuế Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Đức Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 62 Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

- Hàng ngày tập hợp các hóa đơn, chứng từ kế toán (Hóa đơn đầu ra – đầu vào, Phiếu xuất kho – nhập kho, phiếu thu – phiếu chi, giấy báo có – giấy báo nợ, hợp đồng, báo giá, phiếu yêu cầu…) và tiến hành xử lý, sắp xếp, lưu trữ theo quy định.

- Lập bảng kê danh sách lưu trữ , bảo quản hóa đơn thuế.

Cập nhật và nắm bắt những chính sách thuế mới nhất.

- Thực hiện triển khai làm các báo cáo thuế: lập tờ khai thuế GTGT, tờ khai thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, báo cáo thuế TNDN theo tháng, quý, năm.

- Tiến hành nộp các báo cáo thuế lên cơ quan thuế theo thời gian quy định và trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có vấn đề phát sinh..

- Phối hợp với kế toán trưởng lên phương án dự trù thuế theo tháng/quý/năm.

- Đề xuất các hướng xử lý đối với trường hợp cần điều chỉnh hóa đơn hoạch thanh hủy theo quy định của Luật thuế.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến thuế theo chỉ đạo của Kế toán trưởng

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn :

-Tốt nghiệp Đại học, Cao Đẳng

Trình độ chuyên môn :

-Kế toán, tài chính, ngân hàng, kiểm toán

Kinh nghiệm thực tế :

-Ít nhất 02 năm kinh nghiệm trở lên

Yêu cầu khác - Cẩn thận, kiên trì, giao tiếp tốt

- Trung thực ,chịu khó và có trách nhiệm trong công việc

- Hiểu biết và sử dụng được các phần kê khai thuế, kế toán.

- Thành thạo tin học work, Excel

-ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lĩnh vực nhà hàng, khách sạn, chuỗi bán lẻ, siêu thị,…

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Đức Bình Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: từ 15.000.000 – 18.000.000đ/tháng + Thưởng doanh thu bán hàng hàng tháng …

Phụ cấp ăn trưa: 30.000đ/ngày

Phúc lợi: Đóng BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép, các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Công ty.

Cung cấp đầy đủ trang thiết bị đầy đủ cho công việc.

Tham gia đầy đủ các chính sách theo Quy định của Công ty, nghỉ phép năm,

Thưởng theo tình hình kinh doanh của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Đức Bình

