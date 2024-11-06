Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MAYHOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Sao biển 24 - 32 Vinhomes Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.

Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp

Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty.

Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.

In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định.

Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.

Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán,kiểm toán, tài chính.

Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).

Chăm chỉ, cẩn thận, tỉ mỉ.

Thời gian làm việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN MAYHOMES Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương net theo thoả thuận

- Đóng BHXH, BHYT sau 2 tháng thử việc

- 85% lương thử việc

- Được review lương từ 1 - 2 lần/ năm

- Được tham gia các hoạt động teambuilding, ...

