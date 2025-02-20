Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Raimu Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần Raimu Home
- Hà Nội: 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày.
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa chi tiết & tổng hợp.
- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh và sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết & tổng hợp
- Lập và xử lý thông tin xuất hóa đơn GTGT của Công ty; Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, Thuế GTGT, TNDN, ... Đối chiếu số liệu báo cáo thuế giữa báo cáo với quyết toán.
- Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh, quyết toán hàng năm.
- Lập và gửi báo cáo thuế tháng, quý theo đúng quy định về thuế GTGT, BCTC, báo cáo sử dụng hóa đơn.
- Cuối năm lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN Công ty.
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm kế toán tổng hợp từ 2 năm trở lên
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán MISA AMIS
- Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc
Tại Công ty cổ phần Raimu Home Thì Được Hưởng Những Gì
- Đầy đủ mọi chế độ bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật
- Du lịch hàng năm, quà tặng các ngày Lễ và các phúc lợi khác theo quy định Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Raimu Home
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
