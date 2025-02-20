Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Raimu Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty cổ phần Raimu Home làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Công ty cổ phần Raimu Home
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Công ty cổ phần Raimu Home

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty cổ phần Raimu Home

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 91 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày.
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa chi tiết & tổng hợp.
- Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh và sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết & tổng hợp
- Lập và xử lý thông tin xuất hóa đơn GTGT của Công ty; Theo dõi báo cáo tình hình nộp ngân sách, Thuế GTGT, TNDN, ... Đối chiếu số liệu báo cáo thuế giữa báo cáo với quyết toán.
- Lập hồ sơ hoàn thuế khi có phát sinh, quyết toán hàng năm.
- Lập và gửi báo cáo thuế tháng, quý theo đúng quy định về thuế GTGT, BCTC, báo cáo sử dụng hóa đơn.
- Cuối năm lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN Công ty.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Tài chính- Kế toán
- Kinh nghiệm kế toán tổng hợp từ 2 năm trở lên
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán MISA AMIS
MISA AMIS
- Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc

Tại Công ty cổ phần Raimu Home Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 10-13tr (thỏa thuận khi phỏng vấn)
-
- Đầy đủ mọi chế độ bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật
- Du lịch hàng năm, quà tặng các ngày Lễ và các phúc lợi khác theo quy định Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Raimu Home

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Raimu Home

Công ty cổ phần Raimu Home

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 19 tòa nhà Tasco, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

