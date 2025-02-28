Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Hùng Triệu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu

- Kiểm tra tình hình nhập liệu trên phần mềm Misa, theo dõi hạch toán các tài khoản và điều chỉnh cho phù hợp với các chuẩn mực kế toán.

- Kiểm tra số liệu hóa đơn mua vào, bán ra, tình hình doanh thu, chi phí.

- Cập nhật và xử lý các nghiệp vụ thanh toán phát sinh đối với Khách hàng, Nhà cung cấp theo tiến độ.

- Xử lý hồ sơ ngân hàng.

- Các công việc phát sinh khác có liên quan.