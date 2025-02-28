Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Hùng Triệu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Hùng Triệu
Mức lương
13 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 13 - 17 Triệu
- Kiểm tra tình hình nhập liệu trên phần mềm Misa, theo dõi hạch toán các tài khoản và điều chỉnh cho phù hợp với các chuẩn mực kế toán.
- Kiểm tra số liệu hóa đơn mua vào, bán ra, tình hình doanh thu, chi phí.
- Cập nhật và xử lý các nghiệp vụ thanh toán phát sinh đối với Khách hàng, Nhà cung cấp theo tiến độ.
- Xử lý hồ sơ ngân hàng.
- Các công việc phát sinh khác có liên quan.
Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên sử dụng tốt Misa, Excel.
- Chăm chỉ, chịu khó
- Học hỏi và hiểu các chuẩn mực kế toán
Tại Công Ty TNHH Hùng Triệu Thì Được Hưởng Những Gì
- Đóng BHXH theo quy định
- Ngày nghỉ phép, nghỉ lễ đầy đủ
- Cấp phát đồng phục
- Đồng nghiệp hòa đồng vui vẻ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Hùng Triệu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
