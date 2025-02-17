Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tài Chính GEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 17 Tòa nhà Capital Tower, Số 109 đường Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Kiểm tra hạch toán thu chi báo cáo kết quả kinh doanh hằng ngày.

- Rà soát đối chiếu kiểm tra phát hiện các nghiệp vụ sai lệch cần điều chỉnh.

- Báo cáo tài chính hàng tháng / Quý / Năm trước ban lãnh đạo công ty.

- Tính lương thưởng – hoa hồng hàng tháng.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- SL: 02 người, ưu tiên Nữ

- Tốt nghiệp Đại học kế toán trở lên, từ 2 - 3 năm kinh nghiệm kế toán tổng hợp.

Ưu tiên có kinh nghiệm tại các công ty lĩnh vực Tài Chính

- Am hiểu về nghiệp vụ kế toán, thuế (GTGT, TNDN, TNCN, ...)

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (Misa,...)

- Nhanh nhẹn, có khả năng chịu được áp lực

- Thành thạo kỹ năng máy tính văn phòng: Word, Excel, ...

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tài Chính GEM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 12 - 15 triệu (có thương lượng nếu năng lực tốt)

- Thưởng hiệu quả công việc, thưởng lễ tết, thưởng theo kết quả kinh doanh, tháng lương 13.

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Luật Lao động hiện hành như BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, tết, xét thưởng/tăng lương hằng năm,...

- Nghỉ lễ tết, phép năm đầy đủ theo quy định của Nhà nước và Công ty

Địa điểm làm việc

Thời gian làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tài Chính GEM

