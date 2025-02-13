Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Vivadent làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Vivadent
- Hồ Chí Minh:
- số 122/11D Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 15 Triệu
- Kiểm tra tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của các chứng từ kế toán, cập nhật vào phần mềm kế toán.
- Theo dõi, kiểm soát thu chi, công nợ phải thu, phải trả.
- Phối hợp kế toán thuế lập hồ sơ, lưu trữ các sổ sách và tài liệu kế toán, thuế của Công ty.
- Lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của Công ty.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng , phần mềm kế toán MISA.
- Các công việc khác có liên quan đến KT theo sự phân công của BGĐ.
Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên ứng viên có ít nhất 2 năm kinh nghiệm với vị trí tương tự.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán
- Có tinh thần cầu tiến, hòa đồng, trung thực.
- Ưu tiên ứng viên khu vực Quận Tân Phú và lân cận
Tại Công Ty TNHH Vivadent Thì Được Hưởng Những Gì
- Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp, công đoàn theo quy định của Luật lao động
- Thưởng các ngày Lễ, Tết trong năm, Lương tháng 13
- Tham gia các sự kiện, du lịch hàng năm cùng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vivadent
