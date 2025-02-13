Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Vivadent làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - số 122/11D Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

- Kiểm tra tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của các chứng từ kế toán, cập nhật vào phần mềm kế toán.

- Theo dõi, kiểm soát thu chi, công nợ phải thu, phải trả.

- Phối hợp kế toán thuế lập hồ sơ, lưu trữ các sổ sách và tài liệu kế toán, thuế của Công ty.

- Lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của Công ty.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng , phần mềm kế toán MISA.

- Các công việc khác có liên quan đến KT theo sự phân công của BGĐ.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành kế toán

- Ưu tiên ứng viên có ít nhất 2 năm kinh nghiệm với vị trí tương tự.

- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán

- Có tinh thần cầu tiến, hòa đồng, trung thực.

- Ưu tiên ứng viên khu vực Quận Tân Phú và lân cận

Tại Công Ty TNHH Vivadent Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 9.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng

- Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp, công đoàn theo quy định của Luật lao động

- Thưởng các ngày Lễ, Tết trong năm, Lương tháng 13

- Tham gia các sự kiện, du lịch hàng năm cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vivadent

