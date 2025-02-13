Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Vivadent làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Vivadent
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công Ty TNHH Vivadent

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Vivadent

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- số 122/11D Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Kiểm tra tính chính xác, hợp lý, hợp lệ của các chứng từ kế toán, cập nhật vào phần mềm kế toán.
- Theo dõi, kiểm soát thu chi, công nợ phải thu, phải trả.
- Phối hợp kế toán thuế lập hồ sơ, lưu trữ các sổ sách và tài liệu kế toán, thuế của Công ty.
- Lập các báo cáo nội bộ theo yêu cầu của Công ty.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng , phần mềm kế toán MISA.
- Các công việc khác có liên quan đến KT theo sự phân công của BGĐ.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành kế toán
- Ưu tiên ứng viên có ít nhất 2 năm kinh nghiệm với vị trí tương tự.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán
- Có tinh thần cầu tiến, hòa đồng, trung thực.
- Ưu tiên ứng viên khu vực Quận Tân Phú và lân cận

Tại Công Ty TNHH Vivadent Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 9.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng
- Các chế độ phúc lợi xã hội như: BHYT, BHXH, BH thất nghiệp, công đoàn theo quy định của Luật lao động
- Thưởng các ngày Lễ, Tết trong năm, Lương tháng 13
- Tham gia các sự kiện, du lịch hàng năm cùng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Vivadent

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Vivadent

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 66/22 Trần Văn Quang, Phường 10, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

