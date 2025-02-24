Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản Ngân Hàng TMCP Nam Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH MTV Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản Ngân Hàng TMCP Nam Á
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 489 Lý Thường Kiệt, P8, Q. Tân Bình, TPHCM
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tiếp nhận hồ sơ tạm ứng/thanh toán
- Sàng lọc hồ sơ chuyển trưởng bộ phận/kế toán trưởng trình kí
- Lập UNC tạm ứng/thanh toán
- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày
- Theo dõi phải thu, phải trả
- Khai báo thuế giá trị gia tăng mua vào, bán ra
- In chứng từ sổ sách, lưu trữ hồ sơ theo quy trình
- Sao kê chi tiết các tài khoản phát sinh
- Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận / kế toán trưởng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học chuyên nghành kế toán ngân hàng/ Doanh nghiệp.
- Giới tính nữ, dưới 32 tuổi, cao từ 1m56 trở lên.
- Thành thạo excel
- Thời gian làm việc: thứ 2-6 và sáng thứ 7
- Địa điểm làm việc: 489 Lý Thường Kiệt, P8, Q. Tân Bình, TP.HCM
Tại Công Ty TNHH MTV Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản Ngân Hàng TMCP Nam Á Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản Ngân Hàng TMCP Nam Á
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
