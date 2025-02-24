Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH MTV Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản Ngân Hàng TMCP Nam Á làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 489 Lý Thường Kiệt, P8, Q. Tân Bình, TPHCM

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận hồ sơ tạm ứng/thanh toán

- Sàng lọc hồ sơ chuyển trưởng bộ phận/kế toán trưởng trình kí

- Lập UNC tạm ứng/thanh toán

- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày

- Theo dõi phải thu, phải trả

- Khai báo thuế giá trị gia tăng mua vào, bán ra

- In chứng từ sổ sách, lưu trữ hồ sơ theo quy trình

- Sao kê chi tiết các tài khoản phát sinh

- Các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận / kế toán trưởng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên nghành kế toán ngân hàng/ Doanh nghiệp.

- Giới tính nữ, dưới 32 tuổi, cao từ 1m56 trở lên.

- Thành thạo excel

- Thời gian làm việc: thứ 2-6 và sáng thứ 7

- Địa điểm làm việc: 489 Lý Thường Kiệt, P8, Q. Tân Bình, TP.HCM

Tại Công Ty TNHH MTV Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản Ngân Hàng TMCP Nam Á Thì Được Hưởng Những Gì

