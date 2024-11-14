Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ITECH ASIA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ITECH ASIA
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ITECH ASIA

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ITECH ASIA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý các hoạt động tài chính kế toán, đảm bảo tuân thủ các quy định về thuế và kế toán của Việt Nam.
Thực hiện công tác kiểm soát chi phí, hóa đơn, chứng từ thanh toán, theo dõi công nợ, tài sản cố định, thuế, dòng tiền; kiểm tra tài chính và phê duyệt các khoản thanh toán.
Đảm nhiệm tổ chức thực hiện nghiệp vụ hạch toán kế toán.
Rà soát các báo cáo tài chính và thuế hàng tháng, hàng quý và hàng năm để đảm bảo tính chính xác, kịp thời, tuân thủ chuẩn mực kế toán và yêu cầu pháp lý.
Xem xét tính hợp lý, hợp lệ của hồ sơ, chứng từ của Công ty và xây dựng phương án xử lý khi phát hiện các trường hợp chưa tuân thủ quy định, quy trình.
Xây dựng hệ thống quản lý, báo cáo thống kê, lưu trữ chứng từ liên quan đến vấn đề tài chính kế toán.
Liên lạc và hợp tác với các kiểm toán viên và cơ quan thuế nội bộ và bên ngoài.
Xây dựng quy trình mua hàng và quản lý tài sản.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Học vấn & chuyên ngành:
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: tài chính, kế toán, kiểm toán.
2. Kinh nghiệm:
Tối thiểu 7 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Kế toán, trong đó có ít nhất 3 năm ở vai trò tương đương hoặc Kế toán tổng hợp/ Kế toán thuế với kinh nghiệm trực tiếp tư vấn/ thực hiện các nghiệp vụ về thuế với nội bộ và bên ngoài.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty công nghệ quy mô từ 150 nhân sự trở lên.
3. Kiến thức chuyên môn và các kỹ năng:
Am hiểu chuẩn mực kế toán Việt Nam và luật thuế Việt Nam.
Có kinh nghiệm làm việc với cơ quan kiểm toán, cục thuế, chi cục thuế, ngân hàng và cơ quan Nhà nước khác liên quan.
Khả năng năng phân tích, tổng hợp, làm báo cáo.
Khả năng hoạch định, lập kế hoạch, tổ chức, kiểm tra, giám sát công việc.
Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định nhanh gọn, hiệu quả.
Trung thực, quyết đoán, có tinh thần trách nhiệm cao.
Cẩn thận, chỉn chu trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ITECH ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập cạnh tranh + chế độ phúc lợi đầy đủ
Lương tháng 13, performance bonus
Cấp Laptop
Môi trường làm việc trẻ, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ITECH ASIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ITECH ASIA

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ITECH ASIA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: VOV Building, số 07 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

