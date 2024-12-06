Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Và Xúc Tiến Thương Mại Đỉnh Nguyên làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 81b ngõ 42 ngách133 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội., Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên đơn đơn hàng, bán hàng

- Theo dõi thu chi hàng ngày, theo dõi hàng hóa xuất nhập;

- Xuất hóa đơn, hợp đồng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu: nữ 20 đến 40

- Biết sử dụng Misa Amis

- Thành thạo vi tính văn phòng;

- Nhanh nhẹn, thật thà, có trách nhiệm;

- Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay.

3, Thời gian làm việc:

Giờ hành chính từ T2 đến T7.

Tại Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Và Xúc Tiến Thương Mại Đỉnh Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực.

Ưu tiên cam kết làm việc lâu dài

- Có thưởng lễ, thưởng tết;

- Đóng BHXH theo quy định;

- Làm việc tại Công ty quảng cáo Đỉnh Nguyên. Số 81b ngõ 42 ngách133 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Và Xúc Tiến Thương Mại Đỉnh Nguyên

