Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Và Xúc Tiến Thương Mại Đỉnh Nguyên làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Và Xúc Tiến Thương Mại Đỉnh Nguyên
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 81b ngõ 42 ngách133 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội., Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
Lên đơn đơn hàng, bán hàng
- Theo dõi thu chi hàng ngày, theo dõi hàng hóa xuất nhập;
- Xuất hóa đơn, hợp đồng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu: nữ 20 đến 40
- Biết sử dụng Misa Amis
- Thành thạo vi tính văn phòng;
- Nhanh nhẹn, thật thà, có trách nhiệm;
- Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay.
3, Thời gian làm việc:
Giờ hành chính từ T2 đến T7.
Tại Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Và Xúc Tiến Thương Mại Đỉnh Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận theo năng lực.
Ưu tiên cam kết làm việc lâu dài
- Có thưởng lễ, thưởng tết;
- Đóng BHXH theo quy định;
- Làm việc tại Công ty quảng cáo Đỉnh Nguyên. Số 81b ngõ 42 ngách133 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Quảng Cáo Và Xúc Tiến Thương Mại Đỉnh Nguyên
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
