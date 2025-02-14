Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀ AN Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 23 Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tập hợp, sắp xếp, hạch toán, lưu trữ hóa đơn - chứng từ kế toán

- Hạch toán và cân đối số liệu lên phần mềm kế toán

- Cân đối số liệu thuế hàng tháng

- Phối hợp, hỗ trợ công việc với kế toán công nợ.

- Chuẩn bị giấy tờ cần thiết để kê khai và nộp thuế;

- Lập và hoàn thành báo cáo thuế Thuế GTGT, Thuế TNCN,...

- Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế TNCN – TNDN, báo cáo thuế TNDN

- Phối hợp với kế toán trưởng để đối chiếu các số liệu thuế, giải trình với cơ quan nhà nước

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng/ đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, kinh tế

- Khả năng giao tiếp tốt, thành thạo tin học văn phòng

- Kỹ năng làm việc nhóm, Nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀ AN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận khi phỏng vấn, theo năng lực

- Thử việc: 02 tháng (hưởng 85% lương)

- Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Luật lao động: Nghỉ lễ, Tết, nghỉ phép, Tham gia BHXH sau thử việc,

- Điều chỉnh lương theo thâm niên và thành tích, nhiệm vụ công việc đảm nhiệm

- Được trao đổi và đào tạo nghiệp vụ theo chuyên môn.

- Làm việc trong môi trường thân thiện, hòa đồng

- Nghỉ chiều Thứ 7 - Chủ nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HOÀ AN Pro Company

