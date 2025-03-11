Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH RM Healthcare làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 15 Triệu

Mức lương 14 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 71 - 73 Đường 3643A Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 14 - 15 Triệu

Kiểm soát và hạch toán các khoản thu nhập, chi phí, khấu hao, tài sản cố định (TSCĐ), thuế GTGT; đảm nhận vai trò chủ chốt trong quản lý kế toán thuế.

Phân tích số liệu công nợ (phải thu, phải trả) từ Kế toán công nợ, đề xuất giải pháp xử lý công nợ khó đòi từ khách hàng (bệnh viện, phòng khám, nhà thuốc).

Theo dõi và xác minh số liệu tồn kho từ Kế toán kho, đảm bảo tính chính xác và hỗ trợ tối ưu hóa quản lý hàng hóa.

Điều phối thanh toán: lập ủy nhiệm chi (UNC) cho nhà cung cấp, BHXH, các chi phí khác; quản lý hồ sơ thanh toán ngân hàng, ký điện tử và theo dõi giải ngân khoản vay.

Quản lý thuế: Tổng hợp số liệu thuế GTGT, lập/nộp tờ khai thuế; kiểm tra tờ khai thuế TNCN từ Kế toán tiền lương, thực hiện nộp thuế nếu phát sinh.

Lập báo cáo sử dụng hóa đơn GTGT và biên lai thuế TNCN theo định kỳ.

Đối chiếu thu chi với thủ quỹ, thực hiện kiểm kê quỹ tiền mặt.

Tổng hợp và kiểm tra số liệu từ các bộ phận, thực hiện kết chuyển, phân bổ chi phí (CCDC, TSCĐ).

Dẫn dắt đội ngũ kế toán (bán hàng, kho, công nợ, thuế, tiền lương), đảm bảo công việc vận hành trơn tru theo quy trình chuẩn mực.

Sử dụng kiến thức sâu rộng về kế toán tổng hợp để đào tạo, nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân viên.

Cung cấp dữ liệu tài chính kịp thời, giải trình số liệu cho Ban Giám đốc, cơ quan thuế hoặc các cơ quan chức năng khi cần.

Đảm bảo tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), luật thuế và các quy định ngành dược phẩm.

Thực hiện các nhiệm vụ chiến lược khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 14 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Tối thiểu 5-7 năm kinh nghiệm kế toán, bao gồm ít nhất 3 năm ở vai trò Kế toán trưởng; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành phân phối dược phẩm/y tế.

Kiến thức chuyên sâu về kế toán tổng hợp (bán hàng, kho, công nợ, thuế, tiền lương), đặc biệt mạnh về quản lý thuế.

Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast hoặc tương đương) và Excel nâng cao.

Kỹ năng lãnh đạo vượt trội, khả năng đào tạo và phát triển đội ngũ, xây dựng quy trình chuẩn mực.

Tỉ mỉ, trung thực, chịu được áp lực và linh hoạt trong xử lý đa nhiệm.

Tại Công ty TNHH RM Healthcare Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn: Từ 15 triệu

Mức lương hấp dẫn:

Thưởng hiệu quả: Theo kết quả kinh doanh công ty (thưởng tháng, quý, năm).

Thưởng hiệu quả:

Chế độ đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN theo luật; nghỉ phép và các phúc lợi cạnh tranh.

Chế độ đầy đủ:

Cơ hội phát triển: Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, tham gia xây dựng chiến lược tài chính của công ty hàng đầu trong ngành dược phẩm.

Cơ hội phát triển:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH RM Healthcare

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin