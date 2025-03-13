Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Trường Trường Hưng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 32 Đường Số 5C, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

- Tiếp nhận thông tin từ khách hàng và xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến nghiệp vụ kế toán

- Cung cấp giải pháp xử lý vấn đề cho khách hàng trong phạm vi nghiệp vụ

- Thực hiện hạch toán hoá đơn trên phần mềm

- Gửi báo cáo thuế định kỳ, báo cáo tài chính cuối năm cho khách hàng

- Các công việc liên quan khác theo chỉ đạo từ Kế toán Trưởng và Ban Giám đốc.

- Thời gian làm việc: Thứ 2 – thứ 6 08:00 – 17h20 (Nghỉ trưa 11h40 – 13h00); Thứ 7 08h00 – 15h30 (Thời gian làm việc ngày thứ 7 có thể thương lượng)

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng/ Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán kiểm toán

- Thành thạo tiếng Trung 4 kỹ năng

- Có hơn 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính (Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại công ty dịch vụ kế toán hoặc làm kế toán trường tại các nhà máy có vốn đầu tư nước ngoài)

- Am hiểu và có kinh nghiệm thực tế các quy định về thuế xuất - nhập khẩu và Luật tài chính đối với doanh nghiệp FDI/EPE

- Nắm rõ các chính sách hoàn thuế (ưu tiên đã có kinh nghiệm xử lý)

- Có khả năng giao tiếp và giải trình với cơ quan Thuế và các cơ quan Chính phủ liên quan để xử lý các vấn đề phát sinh.

- Độ tuổi: dưới 45, ưu tiên Nữ

Tại Công Ty TNHH Trường Trường Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Thương lượng từ 25.000.000

- Thưởng Tết, lương tháng 13

- Du lịch nghỉ dưỡng hàng năm

- Xét tăng lương hàng năm

- Tham gia đầy đủ chế độ BHXH theo quy định của Nhà nước

- Các chế độ phúc lợi khác theo tình tình kinh doanh của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trường Trường Hưng

