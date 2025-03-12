Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH TÂN QUANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 15 Đường số 4, Khu đô thị Vạn Phúc, Khu phố 5, Phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP.HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Phụ trách việc tổng hợp, phân tích số liệu kế toán của công ty.

Kiểm tra tính chính xác, hợp lý của các chứng từ kế toán.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo khác theo yêu cầu của lãnh đạo.

Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống kế toán của công ty.

Hỗ trợ kiểm toán viên trong quá trình kiểm toán.

Quản lý và lưu trữ hồ sơ, chứng từ kế toán.

Cập nhật các quy định, chính sách kế toán mới.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Kế toán tổng hợp.

Thành thạo các phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).

Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành.

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong công việc.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Kỹ năng sử dụng thành thạo phần mềm Excel (chức năng: Pivot Table, Vlookup,...) là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH TÂN QUANG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH TÂN QUANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin