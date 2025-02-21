Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại JDR Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

• Tham mưu cho ban Giám đốc, xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý tài chính- kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc thù của Công ty.

• Quản lý, cân đối và báo cáo nguồn vốn và dòng tiền hàng tháng / quý / năm theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

• Quản lý tối ưu thuế TNDN, thuế GTGT, thuế TNCN.

• Tổ chức công tác lập báo cáo quản trị, báo cáo tài chính, kiểm tra, kiểm soát báo cáo tài chính tháng, quý, năm theo quy định của pháp luật.

• Báo cáo quyết toán Thuế định kỳ, hàng năm.

• Lập kế hoạch ngân sách và lên kế hoạch đảm bảo nguồn vốn hoạt động hiệu quả

• Theo dõi công nợ

• Kiểm tra doanh thu, giá vốn, quản trị chi phí theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

• Kiểm tra dữ liệu nhập liệu trên phần mềm kế toán của KTTH.

• Kiểm tra, phê duyệt điều khoản thanh toán cho hợp đồng mua bán cho công ty.

• Xây dựng, phổ biến và giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn trong lĩnh vực tài chính kế toán của Công ty.

• Thiết lập, phối hợp và thực hiện quy trình cho phòng kế toán và các phòng ban khác

• Quản lý hệ thống lưu trữ hồ sơ, chứng từ trong phòng Kế toán.

• Hoàn thiện mọi hồ sơ tài chính có liên quan theo Quy định.