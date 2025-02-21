Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại JDR Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại JDR Việt Nam
- Hà Nội: 262 Phố Bà Triệu, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 17 - 20 Triệu
• Tham mưu cho ban Giám đốc, xây dựng và kiện toàn hệ thống quản lý tài chính- kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc thù của Công ty.
• Quản lý, cân đối và báo cáo nguồn vốn và dòng tiền hàng tháng / quý / năm theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
• Quản lý tối ưu thuế TNDN, thuế GTGT, thuế TNCN.
• Tổ chức công tác lập báo cáo quản trị, báo cáo tài chính, kiểm tra, kiểm soát báo cáo tài chính tháng, quý, năm theo quy định của pháp luật.
• Báo cáo quyết toán Thuế định kỳ, hàng năm.
• Lập kế hoạch ngân sách và lên kế hoạch đảm bảo nguồn vốn hoạt động hiệu quả
• Theo dõi công nợ
• Kiểm tra doanh thu, giá vốn, quản trị chi phí theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
• Kiểm tra dữ liệu nhập liệu trên phần mềm kế toán của KTTH.
• Kiểm tra, phê duyệt điều khoản thanh toán cho hợp đồng mua bán cho công ty.
• Xây dựng, phổ biến và giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định, quy trình, hướng dẫn trong lĩnh vực tài chính kế toán của Công ty.
• Thiết lập, phối hợp và thực hiện quy trình cho phòng kế toán và các phòng ban khác
• Quản lý hệ thống lưu trữ hồ sơ, chứng từ trong phòng Kế toán.
• Hoàn thiện mọi hồ sơ tài chính có liên quan theo Quy định.
Với Mức Lương 17 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại JDR Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại JDR Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI