Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị Kang Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu

Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị Kang Long
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị Kang Long

Mức lương
18 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà nhà Hongkong Tower, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 18 - 30 Triệu

- Kiểm tra, kiểm soát chứng từ;
- Tổng hợp, theo dõi kế hoạch thanh toán, phân bổ dòng tiền;
- Quản lý, đốc thúc công nợ;
- Báo cáo quản trị;
- Phân tích các thông tin, số liệu kế toán theo yêu cầu;
- Tham mưu, đề xuất các giải pháp; về tổ chức bộ máy phòng KT;
- Kiểm soát lập, nộp báo cáo tài chính, báo cáo thuế;
- Kiểm soát rủi ro pháp luật về Kế toán, thuế;
- Chủ trì làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán...;
- Tổ chức điều hành, đào tạo nghiệp vụ của kế toán viên;
- Phối hợp với các Phòng ban của Công ty làm việc với khách hàng;
- Cập nhật chính sách kế toán, thuế;

Với Mức Lương 18 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ/Tuổi: 30-45, Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán
- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
- Có kinh nghiệm từ 5 năm làm việc trong lĩnh vực Chủ đầu tư xây dựng, BĐS, kế toán quản trị;
Chủ đầu tư xây dựng, BĐS, kế toán quản trị;
- Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Khả năng tổng hợp và phân tích báo cáo, tư duy giải quyết vấn đề;
- Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán.
- Am hiểu về xây dựng và thủ tục giấy tờ, pháp lý liên quan tới mảng kế toán
- Kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc độc lập và phối hợp nhóm;
- Cẩn thận, trung thực, cư xử chuẩn mực, thiện chí, hòa đồng.
- Khả năng chịu áp lực công việc;
- Kiên trì, quyết liệt và có trách nhiệm trong công việc;
- Sẵn sàng đi công tác tỉnh theo kế hoạch và chịu sự điều động, phân công công tác trong hệ sinh thái của Doanh nghiệp.

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị Kang Long Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 18-30T
- Thưởng lễ, Tết, lương tháng 13, xét tăng lương hàng năm theo quy định của Công ty
- Hưởng chế độ du lịch, nghỉ phép, công đoàn,... theo quy định của Bộ luật LĐ và Công ty
- Được ăn trưa tại Công ty;
- Thời gian làm việc: Từ 8h00 -17h30, thứ 2 đến hết sáng thứ 7 hàng tuần;
(Nghỉ lễ, tết theo quy định của Luật Lao động);
- Thưởng ngày lễ, tết, Lương tháng13, du lịch hàng năm theo quy định của Công ty.
- Các quyền lợi khác: BHYT, BHXH và các phúc lợi khác theo quy định của nhà nước và Công ty. CAM KẾT KHÔNG CHẬM LƯƠNG, NỢ LƯƠNG
- Được tham gia đầu tư các sán phẩm BĐS của Công ty theo nhu cầu và khả năng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư Đô thị Kang Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng KT2A, tòa nhà HongKong Tower, 243A Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

