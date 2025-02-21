Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Hà Đô 1 làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 3, tòa nhà Hà Đô - 186 Hoàng Sâm - Cầu Giấy - Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Xây dựng, điều hành và giám sát hoạt động của phòng Kế toán hành chính theo chức năng và nhiệm vụ.

Tổ chức xây dựng và hoàn thiện hệ thống quy trình, quy định, chính sách quản trị tài chính kế toán phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty. Tổ chức và thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ của phòng Kế toán hành chính

Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế, báo cáo tài chính hàng tháng, hồ sơ quyết toán thuế năm tài chính, báo cáo tài chính năm

Lập báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty

Rà soát lại các chứng từ, chi phí phát sinh. Đảm bảo doanh thu, chi phí phát sinh ghi nhận đủ.

Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT.

Lập kế hoạch dòng tiền. kiểm tra các khoản thu và chi tại công ty.

Theo dõi quản lý tổng quát công nợ phải thu và phải trả toàn công ty.

Quản lý chứng từ kế toán (Hợp đồng hóa đơn đầu vào, đầu ra, sổ sách kế toán....)

Các công việc phát sinh khác theo yêu cầu của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam: ≤ 40 tuổi

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành kế toán khối các trường Kinh tế.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng; Phần mềm chuyên ngành

Có chứng chỉ Kế toán trưởng còn hạn sử dụng

Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm ít nhất 5 năm làm việc; 3 năm làm việc ở vị trí tương tự

Ưu tiên: đã từng làm việc tại vị trí tương tự tại các công ty về xây dựng

Đi làm được ngay.

Tại Công ty Cổ phần Hà Đô 1 Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, khả năng phát triển tốt;

Lương: 25.000.000 - 30.000.000 đồng/ tháng.

BHXH, BHYT: Đóng theo quy định Nhà nước

Thưởng các ngày Lễ, Tết, chế độ nghỉ mát, phúc lợi đầy đủ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Hà Đô 1

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.