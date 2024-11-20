Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Phân Bón Hưng Thịnh làm việc tại Long An thu nhập 25 - 30 Triệu

(bonus % hoa hồng theo năng lực tháng/quý/năm); - Tết Âm lịch: Lương tháng 13 + lương thâm niên + thưởng ABC + thưởng khác; - Cấp phát xe ô tô 4 chỗ hỗ trợ việc đi lại của Kế Toán Trưởng/Trưởng phòng Kế Toán (Hỗ trợ cấp xe và chi phí bảo trì định kì)

- Tính giá thành sản xuất thực tế cho từng sản phẩm. - Giao dịch với ngân hàng, cơ quan thuế, ... Thực hiện các thủ tục hải quan.

