Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Phân Bón Hưng Thịnh làm việc tại Long An thu nhập 25 - 30 Triệu

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Phân Bón Hưng Thịnh
Ngày đăng tuyển: 20/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/02/2025
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Phân Bón Hưng Thịnh

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Phân Bón Hưng Thịnh

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Long An:

- Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Phân Bón Hưng Thịnh, Lô C14, Đường số 9, KCN Thuận Đạo mở rộng, Long Định, Cần Đước, Long An, Huyện Cần Đước

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

- Tính giá thành sản xuất thực tế cho từng sản phẩm.
- Giao dịch với ngân hàng, cơ quan thuế, ... Thực hiện các thủ tục hải quan.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm tính toán giá thành sản xuất và các thủ tục hải quan;

Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Phân Bón Hưng Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

(bonus % hoa hồng theo năng lực tháng/quý/năm);
- Tết Âm lịch: Lương tháng 13 + lương thâm niên + thưởng ABC + thưởng khác;
- Cấp phát xe ô tô 4 chỗ hỗ trợ việc đi lại của Kế Toán Trưởng/Trưởng phòng Kế Toán (Hỗ trợ cấp xe và chi phí bảo trì định kì)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Phân Bón Hưng Thịnh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Phân Bón Hưng Thịnh

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Phân Bón Hưng Thịnh

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô C14, Đường số 9, KCN Thuận Đạo mở rộng, Xã Long Định, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

