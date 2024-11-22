Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÉP VTS làm việc tại Long An thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Long An: CCN Thiên Lộc Thành, Ấp 4, Long Sơn, Cần Đước, Huyện Cần Đước

- Kiểm soát doanh thu, chi phí, đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh;

- Kiểm tra chí phí, công nợ phải thu, phải trả, kiểm soát việc thanh toán để đảm bảo luân chuyển nguồn vốn tốt cho sản xuất kinh doanh, tránh ứ đọng và lãng phí ngồn vốn;

- Xây dựng kế hoạch tài chính và tổ chức thực hiện, đảm bảo cân đối và sử dụng nguồn vốn hiệu quả;

- Làm việc với các cơ quan liên quan: thuế, kiểm toán;

- Lập Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị và phân tích tài chính. Báo cáo phải rõ ràng, sát thực, phản ánh tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Thiết lập hệ thống quy trình kế toán, kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ chứng từ kế toán phù hợp.

- Thực hiện các hoạt động Kiểm toán, Quyết toán định kỳ theo quy định.

- Nộp đầy đủ các báo cáo, các chi phí theo quy định.

- Thực hiện theo các yêu cầu nhiệm vụ khác do Ban Tổng Giám đốc phân bổ.

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán, Tài chính kiến thức mạnh về kế toán, kiểm toán, tài chính, thuế;

- Kinh nghiệm: Ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên làm trong lĩnh vực sản xuất.

- Thông thạo tin học văn phòng. Biết sử dụng các phần mềm kế toán;

- Kỹ năng: Am hiểu luật pháp liên quan, phân tích và tổng hợp lại các báo cáo;

- Kỹ năng quản lý, tổ chức, phân công công việc hiệu quả;

- Có kỹ năng giao tiếp, truyền đạt tốt, làm việc độc lập.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÉP VTS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13, thưởng Lễ Tết,..

- Xem xét tăng lương theo năng lực định kỳ, đột xuất

- Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của pháp luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty.

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, hòa đồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THÉP VTS

