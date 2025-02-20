Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lô C2 - 7, Đường N7, KCN Tân Phú Trung, Xã Tân Phú Trung, Huyện Củ Chi, TP.HCM, Huyện Củ Chi

- Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán phù hợp với tổ chức kinh doanh của Công ty, không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy.

- Phân công công việc và điều hành hoạt động bộ phận kế toán của Công ty.

- Hướng dẫn thực hiện và kiểm tra, kiểm soát các nghiệp vụ kế toán của Công ty đảm bảo tính trung thực, chính xác.

- Đảm bảo luôn cung cấp đầy đủ thông tin chính xác, kịp thời cho ban lãnh đạo nhằm phục vụ nhu cầu ra quyết định

- Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng vốn với hiệu quả cao. Bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

- Tham mưu cho Ban Giám đốc trong việc lập kế hoạch tài chính hàng năm.

- Làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế hàng năm, kiểm toán (nếu có).

- Lập các báo cáo quản trị theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Kế toán.

- Có trên 5 năm kinh nghiệm tổng hợp. Ít nhất 03 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương (Ưu tiên trong ngành Sản xuất)

- Ưu tiên ứng viên biết sử dụng Misa, SAP

- Có chứng chỉ Kế toán trưởng.

- Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong các doanh nghiệp đã IPO là một lợi thế.

- Nắm vững và am hiểu các quy định của Pháp luật về Thuế, nguyên tắc - chuẩn mực tài chính - kế toán - kiểm toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán, có kiến thức tài chính doanh nghiệp.

- Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm kế toán.

- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

- Trung thực, thẳng thắn, cẩn thận, tỉ mỉ.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Xét tăng lương hàng năm

- Nghỉ phép và tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

- Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh

- Thưởng các ngày lễ, tết trong năm

- Du lịch/nghỉ mát, Team building hàng năm; Year end party và các ngày kỷ niệm

- Tổ chức sinh nhật hàng tháng; chế độ thăm hỏi bản thân và gia đình

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và chuyên môn

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện với đội ngũ nhân viên trẻ, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINATECH VIỆT NAM

