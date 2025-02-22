Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần năng lượng và môi trường xanh Tây Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Xây dựng hệ thống kế toán quản trị theo từng thời điểm phù hợp với công tác hạch toán và quản lý tài chính của Công ty

- Kiểm tra, giám sát toàn bộ phát sinh về kế toán- tài chính và hệ thống sổ sách của Công ty.

- Định hướng hạch toán kế toán theo qui định của luật Thuế, kế toán hiện hành.

- Phối hợp cùng các bộ phận liên quan cân đối nguồn vốn và hiệu quả kinh doanh.

- Lập các báo cáo kế toán quản trị hàng tháng, quý, năm.

- Lập các báo cáo khác khi có yêu cầu đột xuất của Giám đốc Công ty