Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần năng lượng và môi trường xanh Tây Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty cổ phần năng lượng và môi trường xanh Tây Bắc
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Xây dựng hệ thống kế toán quản trị theo từng thời điểm phù hợp với công tác hạch toán và quản lý tài chính của Công ty
- Kiểm tra, giám sát toàn bộ phát sinh về kế toán- tài chính và hệ thống sổ sách của Công ty.
- Định hướng hạch toán kế toán theo qui định của luật Thuế, kế toán hiện hành.
- Phối hợp cùng các bộ phận liên quan cân đối nguồn vốn và hiệu quả kinh doanh.
- Lập các báo cáo kế toán quản trị hàng tháng, quý, năm.
- Lập các báo cáo khác khi có yêu cầu đột xuất của Giám đốc Công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty cổ phần năng lượng và môi trường xanh Tây Bắc Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương theo năng lực thực tế (thỏa thuận khi phỏng vấn);
- Các chế độ về đào tạo, phúc lợi, ... theo quy chế công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần năng lượng và môi trường xanh Tây Bắc
