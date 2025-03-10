Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT I.D làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT I.D làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT I.D
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT I.D

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT I.D

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, Số 74a, ngõ 116, Phố Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

• Triển khai thiết kế các bản vẽ nội thất, kiến trúc theo bố trí và sắp sếp của trưởng phòng thiết kế
• Đưa ra ý tưởng thiết kế, các giải pháp về quy hoạch, công năng, vật liệu xây dựng cũng như chi tiết cấu tạo nhằm tăng thẩm mỹ, hiệu quả về mặt sử dụng, tối ưu về giá thành.
• Trao đổi nắm bắt nhu cầu khách hàng
• Khảo sát lên phương án concept mặt bằng thiết kế công năng
• Diễn họa làm phương án concept 3D cho công trình kiến trúc và nội thất.
• Thực hiện báo cáo theo quy định của công ty.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành liên quan
• Ưu tiên có kinh nghiệm triển khai kiến trúc nội thất
• Đinh hướng phát triển lâu dài
• Nắm vững tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế áp dụng. Luật xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành.
• Sử dụng thành thạo các phần mềm có liên quan như: Autocad, 3D max, Revit, Lumion... và tin học văn phòng.
• Kỹ năng quản lý thời gian, chủ động trong công việc, tinh thần làm việc nhóm.
• Sử dụng các phần mềm mới, áp dụng các vật liệu hiện đại trong dự án.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT I.D Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: 8tr – 12tr + % theo hợp đồng
• Lương tháng 13, lộ trình ít nhất xét tăng lương / cấp bậc 1 lần / năm
• BHXH; BHYT, theo quy định của Nhà nước.
• Nghỉ lễ, tết, phép, thưởng các ngày lễ theo quy định của Công ty.
• Teambuilding , du lịch cùng công ty
• Môi trường làm việc hài hòa, thân thiện, năng động cơ hội thăng tiến nghề nghiệp nhanh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT I.D

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT I.D

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT I.D

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà NV9-12, Khu nhà ở cho CBCS cục B42, B57 – Tổng Cục V – Bộ Công an, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

