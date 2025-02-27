Tuyển Kiến trúc sư Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng MasHome làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kiến trúc sư Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng MasHome làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng MasHome
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng MasHome

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng MasHome

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Văn phòng số 619 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Thiết kế phương án mặt bằng công năng 2D.
• Thiết kế bản vẽ cơ sở, hồ sơ xin phép xây dựng, bản vẽ chi tiết thi công.
• Kiểm soát kỹ thuật tổng thể (kiến trúc, kết cấu, điện nước) công trình mình phụ trách.
• Kết hợp với các bộ môn (3D, kết cấu, điện nước) và các phòng ban khác.
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc, Xây dựng hoặc các ngành nghề liên quan.
• Có 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc 2D.
• Sử dụng thành thạo phần mềm AutoCAD hoặc Revit, sketchup cơ bản.
• Nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn về bản vẽ kiến trúc.
• Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thiết kế.
• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
• Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng MasHome Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu Nhập 10tr - 15tr
• Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
• Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.
• Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng MasHome

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng MasHome

Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng MasHome

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 619 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

