Tuyển Kiến trúc sư Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng MasHome làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Văn phòng số 619 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Thiết kế phương án mặt bằng công năng 2D.

• Thiết kế bản vẽ cơ sở, hồ sơ xin phép xây dựng, bản vẽ chi tiết thi công.

• Kiểm soát kỹ thuật tổng thể (kiến trúc, kết cấu, điện nước) công trình mình phụ trách.

• Kết hợp với các bộ môn (3D, kết cấu, điện nước) và các phòng ban khác.

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc, Xây dựng hoặc các ngành nghề liên quan.

• Có 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc 2D.

• Sử dụng thành thạo phần mềm AutoCAD hoặc Revit, sketchup cơ bản.

• Nắm vững các tiêu chuẩn, quy chuẩn về bản vẽ kiến trúc.

• Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ thiết kế.

• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

• Cẩn thận, tỉ mỉ, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng MasHome Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu Nhập 10tr - 15tr

• Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

• Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

• Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kiến trúc và Xây dựng MasHome

