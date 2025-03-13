Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI VẠN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI VẠN PHÁT
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 67 ngõ 27 Kiều mai, Phúc Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Đọc và hiểu bản vẽ kỹ thuật
Vẽ Autocad + Sketchup
Tham gia các cuộc họp, bàn giao công việc với các bên liên quan.
Công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành xây dựng hoặc các ngành liên quan.
Thành thạo các phần mềm AutoCad và Sketchup
Chăm chỉ, chịu khó và theo sự hướng dẫn của cấp trên.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI VẠN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh từ 10-12 triệu trở lên (thỏa thuận theo năng lực)
Chế độ bảo hiểm xã hội, thưởng tết, thưởng hiệu quả công việc.
Địa điểm làm việc: số 67, ngõ 27 Phố Kiều Mai, Phúc Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI VẠN PHÁT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
