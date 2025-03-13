Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI VẠN PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 67 ngõ 27 Kiều mai, Phúc Diễn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Đọc và hiểu bản vẽ kỹ thuật

Vẽ Autocad + Sketchup

Tham gia các cuộc họp, bàn giao công việc với các bên liên quan.

Công việc trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành xây dựng hoặc các ngành liên quan.

Thành thạo các phần mềm AutoCad và Sketchup

Chăm chỉ, chịu khó và theo sự hướng dẫn của cấp trên.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI VẠN PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh từ 10-12 triệu trở lên (thỏa thuận theo năng lực)

Chế độ bảo hiểm xã hội, thưởng tết, thưởng hiệu quả công việc.

Địa điểm làm việc: số 67, ngõ 27 Phố Kiều Mai, Phúc Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI VẠN PHÁT

