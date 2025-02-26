Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 10 Hoa Lư, Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Chủ nhiệm, chủ trì tư vấn thiết kế concept kiến trúc cho các công trình dân dụng và công nghiệp;

- Chủ nhiệm, chủ trì tư vấn thiết kế bản vẽ thi công cho các công trình dân dụng và công nghiệp;

- Thẩm tra hồ sơ thiết kế kiến trúc.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành, yêu cầu 03 năm kinh nghiệm với vị trí chủ trì thiết kế (Yêu cầu bắt buộc, không nhận trái ngành chưa có có kinh nghiệm)

- Biết tiếng Anh, BIM là một lợi thế.

-Tư tưởng cầu tiến, tư duy xử lý công việc, tinh thần ham học hỏi.

-Các công cụ và biểu mẫu sẽ được Công ty đào tạo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 15 triệu/tháng đến 30 triệu/tháng (tùy theo vị trí và kinh nghiệm).

- Có thưởng ngày lễ Tết, hưởng chế độ bảo hiểm, nghỉ phép theo quy định Pháp Luật.

- Được đào tạo trong môi trường chuyên nghiệp và được tham gia các Dự án có quy mô lớn trong phạm vi cả nước;

- Có cơ hội ký kết Hợp đồng lao động với Công ty Tư vấn hàng đầu Việt Nam.

- Bạn được tham gia họp, bàn công tác triển khai công việc, khen thưởng, kỷ luật, được đề xuất phân phối thu nhập.

- Ngoài ra công ty thường tổ chức các hoạt động du lịch, hoạt động ngoại khóa,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP VÀ ĐÔ THỊ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin