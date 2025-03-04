Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VICOHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: TT5.2B - căn 18 KĐT mới Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

● Lên phương án thiết kế các công trình dân dụng và công nghiệp

● Triển khai chi tiết phần kiến trúc, dựng phối cảnh,3d

● Kết hợp với team triển khai chi tiết bản vẽ kỹ thuật

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

●Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành thiết kế kiến trúc

● Thành thạo các phần mềm AutoCad, 3DMAX, Photoshop, Sketchup hoặc các phần mềm thiết kế liên quan

● Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thiết kế các công trình dân dụng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VICOHOME Thì Được Hưởng Những Gì

● Lương, thưởng và % công trình thỏa thuận theo kinh nghiệm thực tế từ 10-20tr

● Đóng BHXH, BHYT, thưởng các dịp lễ, du lịch hàng năm và chế độ khác theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VICOHOME

