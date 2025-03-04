Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VICOHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VICOHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VICOHOME
Ngày đăng tuyển: 04/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VICOHOME

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VICOHOME

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: TT5.2B

- căn 18 KĐT mới Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

● Lên phương án thiết kế các công trình dân dụng và công nghiệp
● Triển khai chi tiết phần kiến trúc, dựng phối cảnh,3d
● Kết hợp với team triển khai chi tiết bản vẽ kỹ thuật

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

●Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành thiết kế kiến trúc
● Thành thạo các phần mềm AutoCad, 3DMAX, Photoshop, Sketchup hoặc các phần mềm thiết kế liên quan
● Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thiết kế các công trình dân dụng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VICOHOME Thì Được Hưởng Những Gì

● Lương, thưởng và % công trình thỏa thuận theo kinh nghiệm thực tế từ 10-20tr
● Đóng BHXH, BHYT, thưởng các dịp lễ, du lịch hàng năm và chế độ khác theo quy định nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VICOHOME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VICOHOME

CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VICOHOME

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: TT5.2B - 18 khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

