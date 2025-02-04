Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/03/2025
Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 414

- 416 TÂN PHÚ – NAM THÔNG 3

- S14

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

• Chịu trách nhiệm về công việc của mình khi có sự điều động làm việc tại bất cứ dự án nào
(đặc biệt dự án trường học liên cấp chuẩn quốc tế) của công ty vào bất cứ thời điểm nào
khi được yêu cầu.
• Kiểm tra và cho ý kiến thiết kế kiến trúc và nội thất (có kết hợp với bản vẽ k ết c ấu và c ơ
điện) của dự án trong giai đoạn thiết kế.
• Phối hợp với chủ đầu tư về pháp lý cho các vấn đề liên quan đến bản vẽ kiến trúc trong các
giai đoạn của dự án.
• Thiết kế kiến trúc, tiêu chuẩn kỹ thuật cho công trình khi có yêu cầu.
• Phối hợp với các nhân viên khác trong đội dự án và các phòng ban khác trong giai đo ạn
thiết kế và thi công để hồ sơ bản vẽ được theo đúng quy trình. Phối hợp với chủ đầu tư, các
nhà thầu để dự án có tính tối ưu nhất khi đưa vào thi công thực tế.
• Giám sát tác giả trong giai đoạn thi công các công trình đã tri ển khai.
• Tham gia làm chủ nhiệm dự án các dự án thiết kế của công ty.
• Lập kế hoạch và quản lý, kiểm soát các dự án được giao làm chủ nhiệm.
• Am hiểu và ra quyết định mọi yếu tố kỹ thuật liên quan tới dự án bao gồm cả các bộ môn
phối hợp (kết cấu, cơ điện, ...).
• Thuyết trình, làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, các cơ quan ban ngành để giải quyết các
mối quan hệ pháp lý, nhận việc, thanh quyết toán dự án…

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên

Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 414-416 Tân Phú, Khu Nam Thông 3-S14, Khu phố 6, P.Tân Phú, Q7

