Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Đầu Tư Khôi Nguyên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Chịu trách nhiệm về công việc của mình khi có sự điều động làm việc tại bất cứ dự án nào

(đặc biệt dự án trường học liên cấp chuẩn quốc tế) của công ty vào bất cứ thời điểm nào

khi được yêu cầu.

• Kiểm tra và cho ý kiến thiết kế kiến trúc và nội thất (có kết hợp với bản vẽ k ết c ấu và c ơ

điện) của dự án trong giai đoạn thiết kế.

• Phối hợp với chủ đầu tư về pháp lý cho các vấn đề liên quan đến bản vẽ kiến trúc trong các

giai đoạn của dự án.

• Thiết kế kiến trúc, tiêu chuẩn kỹ thuật cho công trình khi có yêu cầu.

• Phối hợp với các nhân viên khác trong đội dự án và các phòng ban khác trong giai đo ạn

thiết kế và thi công để hồ sơ bản vẽ được theo đúng quy trình. Phối hợp với chủ đầu tư, các

nhà thầu để dự án có tính tối ưu nhất khi đưa vào thi công thực tế.

• Giám sát tác giả trong giai đoạn thi công các công trình đã tri ển khai.

• Tham gia làm chủ nhiệm dự án các dự án thiết kế của công ty.

• Lập kế hoạch và quản lý, kiểm soát các dự án được giao làm chủ nhiệm.

• Am hiểu và ra quyết định mọi yếu tố kỹ thuật liên quan tới dự án bao gồm cả các bộ môn

phối hợp (kết cấu, cơ điện, ...).

• Thuyết trình, làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, các cơ quan ban ngành để giải quyết các

mối quan hệ pháp lý, nhận việc, thanh quyết toán dự án…