Tuyển Kỹ sư điện Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện Tại Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC Pro Company
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Mỗ Lao, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Triển khai các công việc thi công tại hiện trường
- Tham gia nghiệm thu, ghi nhật ký thi công
- Làm hồ sơ nghiệm thu chất lượng
- Thực hiện các công việc theo phân công của Trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên nghành liên quan Điện – Nước
- Không yêu cầu kinh nghiệm, chấp nhận đào tạo sinh viên mới ra trường
- Nhiệt tình chịu khó, ham học hỏi
Tại Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương 8 - 10 triệu/ tháng + Phụ cấp theo quy định
- Tăng lương định kỳ/đột xuất dựa trên hiệu quả công việc
- Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của luật lao động: BHXH, phép, lễ, tết...
- Tham gia teambuilding, du lịch hàng năm, liên hoan,....các hoạt động tập thể của công ty.
- Cơ hội thăng tiến đối với nhân sự có nhu cầu gắn bó lâu dài với công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
