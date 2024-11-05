Tuyển Kỹ sư xây dựng Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 32 Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Theo chỉ đạo của Trưởng/ Phó phòng phụ trách
- Tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành địa chất công trình- Địa chất thuỷ văn...
- Thành thạo tin học văn phòng và những phần mềm hỗ trợ( Autocad, TDT....)
- Ưu tiên biết tiếng Anh
- Kinh nghiệm: 4 năm trở lên
- Giới tính: Nam
- Nhiệt tình, cỡi mở, hòa đồng, chịu được áp lực công việc cao .
Ngành nghề: Xây dựng
Kinh nghiệm: 5 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học : Chuyên ngành địa chất công trình- Địa chất thuỷ văn...
- Thành thạo tin học văn phòng và những phần mềm hỗ trợ( Autocad, TDT....)
- Ưu tiên biết tiếng Anh
- Kinh nghiệm: 4 năm trở lên
- Giới tính: Nam
- Nhiệt tình, cỡi mở, hòa đồng, chịu được áp lực công việc cao .
- Thành thạo tin học văn phòng và những phần mềm hỗ trợ( Autocad, TDT....)
- Ưu tiên biết tiếng Anh
- Kinh nghiệm: 4 năm trở lên
- Giới tính: Nam
- Nhiệt tình, cỡi mở, hòa đồng, chịu được áp lực công việc cao .
Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI