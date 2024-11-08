Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ Nam Khang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 10, đường số 7, Khu phố 1, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành Phố Thủ Đức, TP HCM, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng

- Chịu trách nhiệm lên kế hoạch, phân công công việc, giám sát và đánh giá chất lượng công việc của từng nhân viên.

- Có nhiệm vụ đốc thúc nhân viên cấp dưới làm việc để hoàn thành công việc sớm cho khách hàng

- Tiếp nhận thông tin từ phòng kinh doanh, phân công công việc cho từng nhân viên kỹ thuật, đúng với nhu cầu khách hàng và kỹ năng của từng nhân viên.

- Tiếp nhận và xử lý các sự cố, lỗi mà nhân viên cấp dưới không xử lý được.

- Phụ trách tuyển dụng nhân sự cho phòng kỹ thuật

- Lên lịch đào tạo cho nhân viên kỹ thuật yếu chuyên môn, đánh giá năng lực trong quá trình làm việc

- Đưa ra tiêu chí nội quy thưởng, phạt cho từng nhân viên

- Cập nhật các tiến độ về công tác sửa chữa, bảo trì cho khách hàng

- Xem xét đề xuất các nguồn hàng, vật tư, thiết bị chất lượng để sửa chữa và thay thế cho khách hàng nhằm đảm bảo uy tín.

- Đưa ra đề xuất, báo cáo với giám đốc về những vấn đề liên quan tới công việc, như kế hoạch phát triển, xây dựng đội nhóm, đánh giá nhân sự kỹ thuật

- Tiếp nhận các thông báo, kế hoạch của giám đốc và truyền đạt cho đội nhóm triển khai đúng và kịp thời

- Lập báo cáo gửi giám đốc về tiến độ công việc hàng tuần, tháng, năm

- Lập kế hoạch mục tiêu và xây dựng chương trình hoạt động cho năm tiếp theo.

- Được quyền đề xuất bổ nhiệm, biểu dương, khen thưởng cho các nhân viên trong dịp cuối năm.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm quản lý 2-3 năm trong trong ngành thiết bị văn phòng, mực in văn phòng,...

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực IT phần cứng là một lợi thế

- Ham học hỏi nhanh nhẹn

- Nhiệt tình trong công việc

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ Nam Khang Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 15tr-25tr + trách nhiệm + thưởng

- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo.

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.

- Chính sách phúc lợi khác: du lịch hằng năm, nghỉ lễ, phép, thưởng Tết, mừng sinh nhật theo quy định của công ty.

Thời gian và địa điểm làm việc:

• Thời gian làm việc: 08:00 - 17:00 từ Thứ Hai đến Thứ Sáu; Thứ 7: 08:00 – 12:00

• Địa điểm làm việc: Số 10, đường số 7, Khu phố 1, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành Phố Thủ Đức, TP HCM

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ Nam Khang

