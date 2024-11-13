Tuyển Backend Developer CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN HQ PAY làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Phát triển hệ sinh thái sản phẩm: Xây dựng và mở rộng các hệ thống quản trị của HQ Group trên các thị trường Thái Lan, Indonesia, Philippines ..., tích hợp các công nghệ tiên tiến nhất

Đối mặt với yêu cầu cao về bảo mật và hiệu suất: Áp dụng các giải pháp tối ưu hóa để hệ thống đáp ứng được lượng truy cập lớn và xử lý dữ liệu liên tục

Liên tục cập nhật và thử nghiệm công nghệ mới: Khuyến khích sáng tạo và ứng dụng các công nghệ hiện đại vào sản phẩm

Thực thi và hoàn thành sản phẩm: Đảm bảo tiến độ phát triển sản phẩm đúng hạn, đồng thời duy trì chất lượng hiệu quả thông qua quy trình kiểm tra và đánh giá liên tục

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 2 năm làm việc liên tục với PHP - Laravel, thành thạo các phiên bản mới nhất, có khả năng đưa ra các quyết định kĩ thuật, review code và đảm bảo chất lượng dự án

Nắm vững các nguyên lý lập trình hướng đối tượng (OOP), kiến thức sâu về SOLID principles, DRY, KISS. Cách tổ chức code rõ ràng, module hóa, dễ bảo trì

Biết cách tối ưu hóa truy vấn SQL, sử dụng Redis caching, cấu hình Queue để tăng khả năng xử lý và đáp ứng khi tải cao nhằm nâng cao hiệu suất và khả năng chịu tải

Sử dụng PHPUnit hoặc Pest để xây dựng và duy trì các bài kiểm thử, nhằm đảm bảo chất lượng mã nguồn

Biết cách sử dụng Git (branching, merging), GitHub Actions.. để triển khai tự động (CI/CD)

Có kinh nghiệm xây dựng API, xử lý các vấn đề như CORS, bảo mật dữ liệu và xác thực trên nhiều nền tảng

Kĩ năng phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu, thành thạo viết query, hiểu cách tối ưu cơ sở dữ liệu, có kinh nghiệm về Redis, MongoDB khi cần xử lý dữ liệu không cấu trúc hoặc Caching

Có kinh nghiệm quản trị và tối ưu server (Nginx, Apache), quản lý hệ thống Logs, xây dựng kịch bản phòng chống DDOS và SPAM hệ thống

Đóng góp vào các hoạt động chia sẻ tri thức của phòng ban và cải tiến liên tục

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN HQ PAY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 20.000.000 - 25.000.000 (hoặc deal theo năng lực) + Phụ cấp + Thưởng dự án

Cơ hội thăng tiến rõ ràng: có cơ hội thăng tiến trong 6 - 12 tháng, có thể được xem xét thăng tiến trước thời hạn nếu đạt được những kết quả xuất sắc trong công việc , trở thành Trường nhóm hay Phó phòng Công nghệ trong tương lai

Xét tăng lương/thưởng theo năng lực: Đánh giá nhân sự dựa trên năng lực thực tế và những cống hiến với những mức tăng không giới hạn

Tham gia các dự án quốc tế: HQ Group đang phát triển sản phẩm trên các thị trường khác nhau: Thái Lan, Indonesia..., có cơ hội làm việc trong các dự án quốc tế và được hướng dẫn trực tiếp bởi CTO

Văn hóa thưởng phạt rõ ràng: Cơ chế thưởng phạt rõ ràng và minh bạch, phù hợp với văn hóa đặc trưng của HQGROUP

Đào tạo kỹ năng quản lý cao cấp: Được tham gia vào các khóa đào tạo để phát triển kỹ năng quản lý và xây dựng văn hóa doanh nghiệp tích cực.

Môi trường làm việc năng động: Thỏa sức trải nghiệm và đóng góp hết mình trong một môi trường sản phẩm sáng tạo và đầy thử thách.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN HQ PAY

