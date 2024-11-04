Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH đầu tư XD XNK Trường Phát làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH đầu tư XD XNK Trường Phát
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty TNHH đầu tư XD XNK Trường Phát

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 71, đường Cổ Bi, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Xây dựng và hoàn thiện các công cụ, ứng dụng công nghệ theo phân công:
+ Tham gia quản trị chuyên trách ứng dụng đã triển khai trong tập đoàn.
+ Phụ trách xây dựng, quản lý hệ thống dữ liệu phục vụ các báo cáo chuyên môn, tính tuân thủ, báo cáo hiệu suất, báo cáo phân tích liên quan tới các phần hành trong công ty.
+ Xây dựng tài liệu và chuyên trách đào tạo ứng dụng công nghệ đã triển khai ra toàn Tập đoàn.
+ Tham gia xây dựng chiến lược công nghệ ngắn hạn, trung hạn, dài hạn
+ Hỗ trợ việc xây dựng cơ chế, quy chế liên quan bảo mật, truy xuất thông tin.
+ Thực hiện đánh giá, phân tích và đưa ra dự báo tình hình thực hiện, rủi ro công nghệ hàng tháng/ hàng quý của các ứng dụng đã triển khai
- Trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kiến thức nền tảng về phát triển phần mềm và kinh nghiệm với tư cách là nhà phát triển.
- Có kỹ năng lập kế hoạch và giải quyết vấn đề tốt.
- Có khả năng bao quát công việc, xử lý tình huống linh hoạt.
- Chủ động và sáng tạo trong công việc.
- Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt, chịu được áp lực, tinh thần trách nhiệm cao.
- Đã biết đến ứng dụng Base, ứng dụng Misa Amis, lập trình, ERP, Wordpress, Netsuite, ... là một lợi thế.

Tại Công ty TNHH đầu tư XD XNK Trường Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: Thời gian thử việc: thoả thuận Thời gian làm việc: 8h/ngày, từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (nghỉ 2 buổi chiều thứ 7) Cơ hội huấn luyện: Đào tạo nội bộ và chuyên môn theo quy định của công ty Đồng nghiệp: Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp Ngày nghỉ: Nghỉ các ngày chủ nhật và 2 buổi chiều thứ 7 trong tháng Phúc lợi: - Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp. - Tham gia BHXH theo đúng quy định pháp luật - Thưởng lễ tết, thưởng hiệu quả công việc theo quy định - Hỗ trợ ăn ca, phụ cấp xăng xe, điện thoại, chuyên cần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH đầu tư XD XNK Trường Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH đầu tư XD XNK Trường Phát

Công ty TNHH đầu tư XD XNK Trường Phát

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: |

