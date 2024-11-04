Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH BEST Logistics Technology Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH BEST Logistics Technology Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Công ty TNHH BEST Logistics Technology Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 04/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Công ty TNHH BEST Logistics Technology Việt Nam

Lập trình viên

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty TNHH BEST Logistics Technology Việt Nam

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 16, Tòa nhà IDMC, Số 18 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Theo dõi các chi tiêu đo lường hiệu suất giao hàng: Leadtime, ontime, backlog, successful rate, return rate...;
追踪接送质量数据：Leadtime, ontime, backlog, successful rate, return rate...;
Phân tích & phối hợp các phòng ban (OPS, IT, BD...) đưa ra đề xuất phương án cải tiến các chỉ số hiệu suất;
分析&配合其他相关部门 (OPS, IT, BD...) 提出改善方案
Lập báo cáo hệ thống đo lường chỉ số vận hành hàng ngày/tuần/tháng theo yêu cầu của cấp trên;
按上级要求准备每日/每周/每月的运营指标衡量系统报告
Đi thực tế bưu cục và các công việc khác theo yêu cầu cấp trên
站点考察以及上级要求的其他工作
Ưu tiên Nam, tiếng trung HSK 5
男性优先，能中文沟通 HSK 5
Thành thạo các hàm số excel, công cụ BI như Power BI / Data Studio / Tableau,…;
熟悉Excel 或其他数据分析工具
Tư duy phản biện: Dựa trên dữ liệu lịch sử, xu hướng, hoạt động thực tế để đưa ra nhận định;
批判性思维：根据历史数据、趋势、实际活动做出判断；
Kỹ năng thống kê, phân tích số liệu, cẩn thận trong tính toán dữ liệu, đảm bảo báo cáo và số liệu chính xác;
统计技能，数据分析，仔细计算数据，确保报告和数据准确；
Ưu tiên có hiểu biết về chuyển phát nhanh, logistic (Chấp nhận không có kinh nghiệm)
具有会计运输行业了解和相关经验 (可接受无经验)
Ngành nghề: Tiếp thị trực tuyến, Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận, CNTT - Phần mềm
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nam, tiếng trung HSK 5
男性优先，能中文沟通 HSK 5
Thành thạo các hàm số excel, công cụ BI như Power BI / Data Studio / Tableau,…;
熟悉Excel 或其他数据分析工具
Tư duy phản biện: Dựa trên dữ liệu lịch sử, xu hướng, hoạt động thực tế để đưa ra nhận định;
批判性思维：根据历史数据、趋势、实际活动做出判断；
Kỹ năng thống kê, phân tích số liệu, cẩn thận trong tính toán dữ liệu, đảm bảo báo cáo và số liệu chính xác;
统计技能，数据分析，仔细计算数据，确保报告和数据准确；
Ưu tiên có hiểu biết về chuyển phát nhanh, logistic (Chấp nhận không có kinh nghiệm)
具有会计运输行业了解和相关经验 (可接受无经验)

Tại Công ty TNHH BEST Logistics Technology Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BEST Logistics Technology Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH BEST Logistics Technology Việt Nam

Công ty TNHH BEST Logistics Technology Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 285 CMT8, P.12, Q.10

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

