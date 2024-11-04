Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH BEST Logistics Technology Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Theo dõi các chi tiêu đo lường hiệu suất giao hàng: Leadtime, ontime, backlog, successful rate, return rate...;

追踪接送质量数据：Leadtime, ontime, backlog, successful rate, return rate...;

Phân tích & phối hợp các phòng ban (OPS, IT, BD...) đưa ra đề xuất phương án cải tiến các chỉ số hiệu suất;

分析&配合其他相关部门 (OPS, IT, BD...) 提出改善方案

Lập báo cáo hệ thống đo lường chỉ số vận hành hàng ngày/tuần/tháng theo yêu cầu của cấp trên;

按上级要求准备每日/每周/每月的运营指标衡量系统报告

Đi thực tế bưu cục và các công việc khác theo yêu cầu cấp trên

站点考察以及上级要求的其他工作

Ưu tiên Nam, tiếng trung HSK 5

男性优先，能中文沟通 HSK 5

Thành thạo các hàm số excel, công cụ BI như Power BI / Data Studio / Tableau,…;

熟悉Excel 或其他数据分析工具

Tư duy phản biện: Dựa trên dữ liệu lịch sử, xu hướng, hoạt động thực tế để đưa ra nhận định;

批判性思维：根据历史数据、趋势、实际活动做出判断；

Kỹ năng thống kê, phân tích số liệu, cẩn thận trong tính toán dữ liệu, đảm bảo báo cáo và số liệu chính xác;

统计技能，数据分析，仔细计算数据，确保报告和数据准确；

Ưu tiên có hiểu biết về chuyển phát nhanh, logistic (Chấp nhận không có kinh nghiệm)

具有会计运输行业了解和相关经验 (可接受无经验)

Ngành nghề: Tiếp thị trực tuyến, Vận chuyển / Giao nhận / Kho vận, CNTT - Phần mềm

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Trưởng nhóm / Giám sát

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

