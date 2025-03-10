Tuyển Lập trình viên Frasers Property Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Frasers Property Vietnam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 44B Lý Thường Kiệt,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Cài đặt, cấu hình và bảo trì phần cứng và phần mềm (máy chủ, máy tính, máy tính xách tay, máy in, v.v.).
Khắc phục sự cố, chẩn đoán và giải quyết các vấn đề về hệ thống và mạng (phần cứng, phần mềm, phần mềm diệt vi-rút, email, lỗi mạng).
Quản lý hàng ngày, giám sát và hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng mạng.
Cung cấp hỗ trợ tại chỗ tại các ISC theo chỉ định của Trưởng nhóm CNTT.
Báo cáo hàng tháng cho Trưởng nhóm CNTT.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Hơn 2 năm làm việc tại một tập đoàn đa quốc gia.
Tốt nghiệp Đại học các khoa điện - điện tử, tự động hóa, điện tử viễn thông, CNTT.
Tư duy logic tốt.
Nhiệt tình, chịu khó, ham học hỏi, chịu được cường độ công việc cao, có nguyện vọng gắn bó lâu dài.
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.
Địa chỉ các văn phòng:
Industrial Centre Yên Phong 2C - Lô đất CN4-2, Khu Công Nghiệp Yên Phong II-C, xã Đông Tiến và, Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Industrial Centre Đông Mai - Lô đất CN-01, Khu Công Nghiệp Đông Mai, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
Industrial Centre Yên Mỹ - Lô đất CN1, KCN Yên Mỹ, xã Tân Lập, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
Industrial Yen Phong 2C expansion - Lô đất CN1-2, Khu Công Nghiệp Yên Phong (khu mở rộng), Xã Yên Trung và, Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
Tại Frasers Property Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì
Nhân viên ký Hợp đồng thông qua công ty outsourcing.
Quyền lợi theo quy định của pháp luật.
Quyền lợi chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Frasers Property Vietnam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
