Tuyển Lập trình viên Frasers Property Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 44B Lý Thường Kiệt,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Cài đặt, cấu hình và bảo trì phần cứng và phần mềm (máy chủ, máy tính, máy tính xách tay, máy in, v.v.).

Khắc phục sự cố, chẩn đoán và giải quyết các vấn đề về hệ thống và mạng (phần cứng, phần mềm, phần mềm diệt vi-rút, email, lỗi mạng).

Quản lý hàng ngày, giám sát và hỗ trợ kỹ thuật cho người dùng mạng.

Cung cấp hỗ trợ tại chỗ tại các ISC theo chỉ định của Trưởng nhóm CNTT.

Báo cáo hàng tháng cho Trưởng nhóm CNTT.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hơn 2 năm làm việc tại một tập đoàn đa quốc gia.

Tốt nghiệp Đại học các khoa điện - điện tử, tự động hóa, điện tử viễn thông, CNTT.

Tư duy logic tốt.

Nhiệt tình, chịu khó, ham học hỏi, chịu được cường độ công việc cao, có nguyện vọng gắn bó lâu dài.

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

Địa chỉ các văn phòng:

Industrial Centre Yên Phong 2C - Lô đất CN4-2, Khu Công Nghiệp Yên Phong II-C, xã Đông Tiến và, Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Industrial Centre Đông Mai - Lô đất CN-01, Khu Công Nghiệp Đông Mai, phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Industrial Centre Yên Mỹ - Lô đất CN1, KCN Yên Mỹ, xã Tân Lập, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Industrial Yen Phong 2C expansion - Lô đất CN1-2, Khu Công Nghiệp Yên Phong (khu mở rộng), Xã Yên Trung và, Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Tại Frasers Property Vietnam Thì Được Hưởng Những Gì

Nhân viên ký Hợp đồng thông qua công ty outsourcing.

Quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Quyền lợi chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Frasers Property Vietnam

