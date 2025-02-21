Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Chenghui International Logistics Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 05 Đống Đa, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

• Liên hệ với khách hàng/đại lý của công ty nhận booking, thông tin lô hàng

• Đặt chỗ ( booking space ) các hãng tàu hoặc hãng hàng không cho các lô hàng.

• Gửi thông tin lô hàng cho các bên có liên quan.

• Theo dõi lô hàng xuất/nhập trên đường vận chuyển

• Thường xuyên cập nhật thông tin cho khách hàng / đại lý về chuyến hàng đang thực hiện

• Kết hợp với kế toán theo dõi công nợ khách hàng kết hợp kế hoạch làm hàng ...

• Giải quyết khiếu nại của khách hàng và các vấn đề liên quan đến hàng hóa.

• Nộp CV bản tiếng Trung

• Tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Trung, tiếng Trung nghe nói đọc viết lưu loát

• Tiếng anh đọc hiểu cơ bản

• Có nhiều kinh nghiệm trong ngành hoặc kinh nghiệm ở vị trí tương ứng

• Có kinh nghiệm 3 năm trở lên về xuất nhập khẩu

• Cẩn thận tỉ mỉ

Tại Chenghui International Logistics Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì

