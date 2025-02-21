Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Chenghui International Logistics Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Chenghui International Logistics Company Limited
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Chenghui International Logistics Company Limited

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Chenghui International Logistics Company Limited

Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 05 Đống Đa, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

• Liên hệ với khách hàng/đại lý của công ty nhận booking, thông tin lô hàng
• Đặt chỗ ( booking space ) các hãng tàu hoặc hãng hàng không cho các lô hàng.
• Gửi thông tin lô hàng cho các bên có liên quan.
• Theo dõi lô hàng xuất/nhập trên đường vận chuyển
• Thường xuyên cập nhật thông tin cho khách hàng / đại lý về chuyến hàng đang thực hiện
• Kết hợp với kế toán theo dõi công nợ khách hàng kết hợp kế hoạch làm hàng ...
• Giải quyết khiếu nại của khách hàng và các vấn đề liên quan đến hàng hóa.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nộp CV bản tiếng Trung
• Tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Trung, tiếng Trung nghe nói đọc viết lưu loát
• Tiếng anh đọc hiểu cơ bản
• Có nhiều kinh nghiệm trong ngành hoặc kinh nghiệm ở vị trí tương ứng
• Có kinh nghiệm 3 năm trở lên về xuất nhập khẩu
• Cẩn thận tỉ mỉ
THỜI GIAN LÀM VIỆC :

Tại Chenghui International Logistics Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chenghui International Logistics Company Limited

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chenghui International Logistics Company Limited

Chenghui International Logistics Company Limited

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 05 Đống Đa, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

