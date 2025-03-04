Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: I - 03 Đường số 1, Khu Trấn Anh, Phường 6, Thành phố Tân An, Tân An, Tân An, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng

- Chăm sóc Khách hàng đã tham gia các sản phẩm.

- Hỗ trợ tư vấn, bồi thường chi trả quyền lợi cho Khách hàng.

- Quản lý và đào tạo nhân sự mới.

- Có tinh thần làm việc vui vẻ, cởi mở và CÓ MONG MUỐN THĂNG TIẾN PHÁT TRIỂN.

Yêu Cầu Công Việc

- Bằng cấp: không bắt buộc

- Tuổi: > 24 tuổi

- Ưu tiên: ứng viên từng làm hành chính, sale, chăm sóc khách hàng, quản lý nhân sự.

Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thưởng cao, thu nhập theo năng lực

- 1 năm nhận 13 tháng lương, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.

- Được đi du lịch thường xuyên cùng công ty

- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM

