Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: I
- 03 Đường số 1, Khu Trấn Anh, Phường 6, Thành phố Tân An, Tân An, Tân An, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Chăm sóc Khách hàng đã tham gia các sản phẩm.
- Hỗ trợ tư vấn, bồi thường chi trả quyền lợi cho Khách hàng.
- Quản lý và đào tạo nhân sự mới.
- Có tinh thần làm việc vui vẻ, cởi mở và CÓ MONG MUỐN THĂNG TIẾN PHÁT TRIỂN.
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Bằng cấp: không bắt buộc
- Tuổi: > 24 tuổi
- Ưu tiên: ứng viên từng làm hành chính, sale, chăm sóc khách hàng, quản lý nhân sự.
- Tuổi: > 24 tuổi
- Ưu tiên: ứng viên từng làm hành chính, sale, chăm sóc khách hàng, quản lý nhân sự.
Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương thưởng cao, thu nhập theo năng lực
- 1 năm nhận 13 tháng lương, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.
- Được đi du lịch thường xuyên cùng công ty
- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
- 1 năm nhận 13 tháng lương, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.
- Được đi du lịch thường xuyên cùng công ty
- Được hưởng các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI