Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ NINA
Ngày đăng tuyển: 04/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ NINA

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ NINA

Mức lương
7 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lầu 3, Tòa nhà SaigonTel, Lô 46, CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 30 Triệu

Chăm sóc các khách hàng lớn và khách hàng cũ của công ty
Cập nhật dữ liệu khách hàng theo quy trình
Khảo sát nhu cầu của khách hàng và thúc đẩy họ tìm hiểu thêm về các công cụ kinh doanh online mà Công ty đang cung cấp
Liên hệ chủ động đưa ra giải pháp và tư vấn cho các công ty - cơ sở - các đơn vị kinh doanh để tư vấn và triển khai mô hình kinh doanh online thông qua trang Website, tư vấn doanh nghiệp chuyển đổi cơ cấu từ kinh doanh truyền thống sang kinh doanh online.

Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, nữ: đến 30 tuổi.
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên (đối với ứng viên chưa có kinh nghiệm)
Có kỹ năng giao tiếp qua điện thoại ( là một lợi thế )
Có khả năng làm việc nhóm
Có kiến thức liên quan đến lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử là một lợi thế
Ham học hỏi và nghiêm túc với công việc

Tại CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ NINA Thì Được Hưởng Những Gì

Trau dồi và nâng cao kỹ năng giao tiếp. Tăng mối quan hệ đồng nghiệp và cả đối tác.
Nâng cao kỹ năng bán hàng, đàm phán khách hàng trước doanh nghiệp.
Cơ hội thăng tiến cao nếu có phẩm chất và năng lực trong công việc.
Thời gian đầu khi thiếu kinh nghiệm và kỹ năng sẽ có nhân sự cũ hỗ trợ để tiếp xúc khách hàng.
Hoạt động ngoại khóa thường xuyên: Du lịch, liên hoan ăn uống...cùng team
Chương trình khen thưởng tháng, quý, năm.
Không yêu cầu có kiến thức chuyên môn, được nhận và đạo tạo kiến thức về sản phẩm theo đúng lịch trình của công ty ngay khi nhận việc.
Đào tạo bài bản kỹ năng giao tiếp và đàm phán với khách hàng trên thị trường thực tế với doanh nghiệp.
Môi trường làm việc theo hướng team nhóm tập thể. Bộ phận hòa đồng vui vẻ, tinh thần đoàn kết bổ trợ công việc cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ NINA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ NINA

CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ NINA

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 3, Tòa nhà Sài Gòn Tel, Lô 46, Công viên phần mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

