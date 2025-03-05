Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Doctor Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Doctor Beauty
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 11B Lê Quý Đôn, Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ của công ty, trực page
- Chăm sóc khách hàng cũ.
- Chăm sóc và tiếp tục khai thác những khách hàng có tiềm năng hay quan tâm chưa mua dịch vụ.
- Chốt lịch hẹn khách hàng
- Cập nhật, lưu trữ thông tin liên quan về khách hàng trên hệ thống để xây dựng cơ sở dữ liệu
- Thực hiện các báo cáo kết quả công việc theo tuần/ tháng/ quý và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tư vấn online, trực page, chăm sóc khách hàng trong ngành spa, thẩm mỹ:
Có kinh nghiệm tư vấn về da và phun xăm từ 01 năm
Tại Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Doctor Beauty Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhâp: (15-20tr): Lương cứng (6-8tr)+% doanh thu+phụ cấp cơm trưa+phụ cấp trực đêm
Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, chịu khó, giao tiếp tốt, linh hoạt trong xử lý vấn đề.
Nhiệt tình, ý thức trách nhiệm với công việc.
Được hưởng đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.
Được học hỏi, đào tạo luôn không ngừng phát triển với nhiều cơ hội thăng tiến bản thân, phát triển lên các vị trí cao hơn trong hệ thống tổ chức.
Tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí và du lịch (02 lần/năm) cùng công ty.
Review lương theo năng lực và hiệu quả ít nhất 1 lần/năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Doctor Beauty
