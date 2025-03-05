Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Viện thẩm mỹ Doctor Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 11B Lê Quý Đôn, Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng

- Tư vấn cho khách hàng về các dịch vụ của công ty, trực page

- Chăm sóc khách hàng cũ.

- Chăm sóc và tiếp tục khai thác những khách hàng có tiềm năng hay quan tâm chưa mua dịch vụ.

- Chốt lịch hẹn khách hàng

- Cập nhật, lưu trữ thông tin liên quan về khách hàng trên hệ thống để xây dựng cơ sở dữ liệu

- Thực hiện các báo cáo kết quả công việc theo tuần/ tháng/ quý và các báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Có kinh nghiệm tư vấn online, trực page, chăm sóc khách hàng trong ngành spa, thẩm mỹ:

Có kinh nghiệm tư vấn về da và phun xăm từ 01 năm

Quyền Lợi Được Hưởng

Thu nhâp: (15-20tr): Lương cứng (6-8tr)+% doanh thu+phụ cấp cơm trưa+phụ cấp trực đêm

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, chịu khó, giao tiếp tốt, linh hoạt trong xử lý vấn đề.

Nhiệt tình, ý thức trách nhiệm với công việc.

Được hưởng đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN theo luật lao động.

Được học hỏi, đào tạo luôn không ngừng phát triển với nhiều cơ hội thăng tiến bản thân, phát triển lên các vị trí cao hơn trong hệ thống tổ chức.

Tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí và du lịch (02 lần/năm) cùng công ty.

Review lương theo năng lực và hiệu quả ít nhất 1 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển

