Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GREEN CARE SOLUTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GREEN CARE SOLUTION
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
- Báo giá Khách hàng và theo dõi tình trạng
- Chịu trách nhiệm về hồ sơ thanh toán, thống kê theo dõi công nợ
- Chịu trách nhiệm về mua nguyên vật liệu cho xưởng sản xuất
- Hồ sơ về giao nhận, theo dõi giao nhận các đơn hàng về thương mại
- Các công việc khác theo yêu cầu cấp trên
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các ngành liên quan
- Yêu cầu kinh nghiệm từ 01 năm ở vị trí tương đương
- Kỹ năng phân tích, tổng hợp thông tin tốt
- Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo
- Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GREEN CARE SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thỏa thuận theo năng lực
- Được đào tạo về quy trình đấu thầu và các kỹ năng cần thiết
- Cơ hội thăng tiến trong môi trường làm việc chuyên nghiệp
- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
- Thưởng các dịp Lễ, Tết và thưởng hiệu quả công việc
- Trang bị Máy tính làm việc.
- Tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT GREEN CARE SOLUTION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
