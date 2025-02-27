Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 8.000.000 – 10.000.000 + hoa hồng (thỏa thuận với sale) Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, thân thiện và năng động. Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp. Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận, thu thập và xử lý thông tin từ khách hàng để lại

Lọc danh sách khách hàng và thực hiện các cuộc gọi hỏi thăm, chăm sóc, giới thiệu, tư vấn sản phẩm theo kế hoạch tới khách hàng

Chăm sóc, trả lời, giải quyết các thắc mắc/yêu cầu/ khiếu nại của khách hàng qua các kênh: hotline, mạng xã hội, email…

Phối hợp và Giải quyết khiếu nại khách hàng theo đúng quy trình

Tổng hợp các phản hồi từ khách hàng và báo cáo lên cấp quản lý.

Ghi nhận các phản hồi của KH một cách chuẩn xác.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tính tình hòa nhã, Giọng nói chuẩn, truyền cảm, dễ nghe, không nói ngọng, nói lắp

Linh động về thời gian làm việc ngoài giờ khi có yêu cầu từ các chương trình.

Tốt nghiệp các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Thương mại điện tử hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương.

Có tính chủ động cao trong công việc

Cẩn thận, chi tiết, trung thực, có trách nhiệm cao trong công việc.

Yêu thích thời trang và trang sức

Kỹ năng mềm: Ngoại hình ưa nhìn, Kỹ năng giao tiếp, thương lượng; Kỹ năng giải quyết vấn đề; kỹ năng thuyết trình tốt

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng: 8 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ & GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ EPLUS

