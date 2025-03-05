Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM MẮT SÀI GÒN HIKARI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 17 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Đón tiếp và hướng dẫn khi khách hàng đến khám chữa bệnh tại Hikari Eye Care và các cơ sở liên kết với Hikari.

Tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng về các dịch vụ tại cơ sở.

Theo dõi hồ sơ bệnh án của khách hàng để lên kế hoạch nhắc lịch khám/tái khám cho khách hàng.

Chăm sóc khách hàng trong suốt thời gian khám chữa bệnh.

Quản lý và theo dõi dữ liệu trên phần mền quản lý, hệ thống CRM, tổng kết báo cáo số liệu theo định kỳ quy định.

Tham gia chương trình khám ngoại viện.

Trực điện thoại/Fanpage tư vấn.

Các công việc khác theo nhiệm vụ được phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Hoạt bát, thân thiện, giao tiếp tốt.

Độ tuổi: 21 – 28 tuổi.

Có tính tổ chức, tính kiên nhẫn, tận tụy, cầu tiến, có khả năng ứng xử khéo léo và chín chắn, có tinh thần kỷ luật.

Bằng cấp: trung cấp trở lên.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM MẮT SÀI GÒN HIKARI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận và phù hợp với thái độ và khả năng làm việc.

Thưởng Lễ, Tết và lương tháng thứ 13.

Các chế độ bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.

Được hưởng chế độ đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM MẮT SÀI GÒN HIKARI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.