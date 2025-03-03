Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng HỘ KINH DOANH PHỤ KIỆN ĐIỆN TỬ PHÁT HIỆN MỚI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 26, Đường 16, Phường 11, Quận 6, Hồ Chí Minh, Quận 6, Quận 6

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Tiếp nhận và trả lời, giải đáp thông tin, ý kiến, thắc mắc, khiếu nại,... của khách hàng trong quá trình đặt hàng, mua bán online trên trang Shopee, Tiktok shop, Lazada,....

- Không gọi ra/không sale, thuần chăm sóc khách hàng.

- Thực hiện nghiêm túc quy trình chăm sóc khách hàng theo quy định.

- Hướng dẫn khách hàng sử dụng, hỗ trợ vận hành các sản phẩm, các công cụ quản trị của công ty.

- Khảo sát thu thập ý kiến khách hàng để góp phần cải thiện và phát triển sản phẩm.

- Quan sát, theo dõi nhu cầu kinh doanh của khách hàng để kịp thời cung cấp các gói bổ trợ, dịch vụ bổ sung.

- Phối hợp với các bộ phận liên quan để tìm phương án giải quyết các vấn đề khách hàng gặp phải trong quá trình vận hành.

- Nhiệt tình, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

- Báo cáo trực tiếp theo ngày, theo tháng cho trưởng nhóm / quản lý đội ngũ.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng trên 6 tháng

Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Biết cách lắng nghe, kiên trì ,chủ động trong công việc

Tại HỘ KINH DOANH PHỤ KIỆN ĐIỆN TỬ PHÁT HIỆN MỚI Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương Thử việc: 7.000.000

- Lương chính thức: 8.000.000 + Thưởng

- Thử việc full lương

- Làm việc trực tiếp với sếp người Trung Quốc và đồng nghiệp Việt Nam, luôn được hỗ trợ trong công việc.

- Có đội ngũ vận hành và support trong quá trình làm việc.

- Có cơ hội thăng tiến trong công việc, được tham gia các lớp học nâng cao chuyên môn

- Được thưởng doanh số hàng tháng/quý/năm nếu doanh số bán hàng vượt chỉ tiêu

- Được làm việc trong môi trường trẻ trung và năng động, chuyên nghiệp, thời gian linh hoạt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH PHỤ KIỆN ĐIỆN TỬ PHÁT HIỆN MỚI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin