Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MAXIMUM CONTINUOUS THRUST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH MAXIMUM CONTINUOUS THRUST
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/03/2025
CÔNG TY TNHH MAXIMUM CONTINUOUS THRUST

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH MAXIMUM CONTINUOUS THRUST

Mức lương
7 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 13.000.000

- 15.000.000 VNĐ/tháng (Hoặc cao hơn theo năng lực) Thử việc 02 tháng nhận 100% lương. Được training các nghiệp vụ trước khi làm việc. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, miễn phí gửi xe Đóng BHXH, BHYT, BHTN và hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động. Quà tặng sinh nhật, các dịp lễ Tết cho Nhân viên và Gia đình (8/3, 1/6, 20/10, Trung thu,...) Cung cấp đầy đủ các thiết bị khi làm việc Cở sở vật chất đầy đủ và hiện tại (Pantry, Tủ lạnh, Lò vi sóng, Cà phê,...), Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

Sản phẩm: Các dòng sản phẩm sữa dinh dưỡng
Gọi theo Data KH công ty cung cấp để tư vấn sản phẩm cho khách hàng
Chăm sóc và giải đáp thắc mắc cho khách hàng
Tìm hiểu thêm thông tin khách hàng để tăng doanh số bán hàng
Tư vấn các chương trình khuyến mãi, ưu đãi đến KH.
Các công việc khác của quản lý.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm bán hàng, tư vấn, Telesales.
Nếu chưa có kinh nghiệm cần giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chịu khó.
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, có kỷ luật và có khả năng chịu áp lực công việc cao
Ứng viên có kinh nghiệm ngành dinh dưỡng là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH MAXIMUM CONTINUOUS THRUST Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 15 triệu VND
Lương cứng: Từ 7 triệu VND trở lên
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAXIMUM CONTINUOUS THRUST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MAXIMUM CONTINUOUS THRUST

CÔNG TY TNHH MAXIMUM CONTINUOUS THRUST

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 23 Huỳnh Đình Hai, Phường 14, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

