Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CÔNG NGHỆ INTERNET ATG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 6, Victory Tower, số 12 đường Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Giải đáp thắc mắc của khách hàng doanh nghiệp về cách sử dụng sản phẩm, đảm bảo khách hàng có trải nghiệm mượt mà.

Tiếp nhận và xử lý yêu cầu của khách hàng qua điện thoại, email, chat trực tuyến, đảm bảo giải quyết vấn đề kịp thời và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Hướng dẫn khách hàng hoàn tất việc đăng kí, nâng cao mức độ tương tác và tỷ lệ giữ chân khách hàng.

Ghi nhận và phân loại các vấn đề của khách hàng, cập nhật hệ thống CRM, phối hợp với bộ phận kỹ thuật hoặc sản phẩm để đẩy nhanh tiến độ xử lý.

Thực hiện các cuộc gọi chăm sóc khách hàng định kỳ, thu thập phản hồi và đề xuất cải tiến nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng hoặc hỗ trợ sau bán hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với phần mềm SaaS hoặc dịch vụ B2B.

Kỹ năng giao tiếp tốt, kiên nhẫn, có thể nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của khách hàng và đưa ra giải pháp phù hợp.

Có tư duy bán hàng nhất định, có khả năng chủ động hướng dẫn khách hàng sử dụng sâu hơn các tính năng của sản phẩm.

Có tinh thần trách nhiệm, khả năng chịu áp lực cao và làm việc hiệu quả trong môi trường tốc độ nhanh.

Thành thạo việc sử dụng hệ thống CRM, Excel và các công cụ văn phòng khác, có khả năng quản lý và xử lý dữ liệu tốt.

Có kỹ năng làm việc nhóm tốt, phối hợp chặt chẽ với bộ phận kinh doanh, kỹ thuật để cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CÔNG NGHỆ INTERNET ATG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 6.000.000 VNĐ + Kpis

Phụ cấp ăn trưa, chuyên cần, phí gửi xe, sinh nhật, thâm niên,..

Tham gia đầy đủ chế độ Bảo hiểm theo Pháp luật quy định

Nghỉ lễ theo qui định, thử việc có phép năm, 12 ngày/năm

Thưởng lễ tết/trái cây hàng tuần/đồ ăn nhẹ hàng ngày/tiệc công ty/teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CÔNG NGHỆ INTERNET ATG

