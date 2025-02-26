Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SYSTEM FAN GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 14, Đường số 7, KBT CityLand, Phường 10, Gò Vấp, TP. HCM, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp cận các khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm của công ty để xây dựng hệ thống data khách hàng tiềm năng.

Trực tiếp liên hệ với khách hàng để đưa ra những thông tin giới thiệu các sản phẩm, chương trình ưu đãi.

Thực hiện các thủ tục: Báo giá, đàm phán, thương lượng hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng kí kết hợp đồng

Chủ động liên hệ các khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm để nắm rõ được tình hình của khách hàng.

Giải đáp những thắc mắc của khách hàng và đưa ra những giải pháp xử lý kịp thời.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học

Năng động, nhiệt tình, có đam mê kinh doanh

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SYSTEM FAN GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng : 8-15tr + phụ cấp 800k + Thưởng % doanh số rất cao, thưởng tháng 13, lễ, Tết theo quy định

Được công ty hỗ trợ cung cấp Data khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm

6 tháng đầu không có doanh số vẫn hưởng đầy đủ lương cứng

Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

12/13 ngày phép/năm, thử việc cũng có phép

Được đi du lịch 1-2 lần/năm

Được hưởng nhiều chế độ và quyền lợi khác theo quy định của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển

