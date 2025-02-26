Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SYSTEM FAN GLOBAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SYSTEM FAN GLOBAL
- Hồ Chí Minh: Số 14, Đường số 7, KBT CityLand, Phường 10, Gò Vấp, TP. HCM, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp cận các khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm của công ty để xây dựng hệ thống data khách hàng tiềm năng.
Trực tiếp liên hệ với khách hàng để đưa ra những thông tin giới thiệu các sản phẩm, chương trình ưu đãi.
Thực hiện các thủ tục: Báo giá, đàm phán, thương lượng hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng kí kết hợp đồng
Chủ động liên hệ các khách hàng đã và đang sử dụng sản phẩm để nắm rõ được tình hình của khách hàng.
Giải đáp những thắc mắc của khách hàng và đưa ra những giải pháp xử lý kịp thời.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Năng động, nhiệt tình, có đam mê kinh doanh
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm bán hàng
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, giải quyết vấn đề.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SYSTEM FAN GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Được công ty hỗ trợ cung cấp Data khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm
6 tháng đầu không có doanh số vẫn hưởng đầy đủ lương cứng
Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao
BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
12/13 ngày phép/năm, thử việc cũng có phép
Được đi du lịch 1-2 lần/năm
Được hưởng nhiều chế độ và quyền lợi khác theo quy định của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SYSTEM FAN GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
