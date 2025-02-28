Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH DV THẨM MỸ KACE BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH DV THẨM MỸ KACE BEAUTY
Ngày đăng tuyển: 28/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
CÔNG TY TNHH DV THẨM MỸ KACE BEAUTY

Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY TNHH DV THẨM MỸ KACE BEAUTY

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 23 Đinh Tiên Hoàng Phường Đakao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Theo dõi, nhắc và đặt lịch dặm đối với khách hàng đang trong thời gian bảo hành
- Chăm sóc khách hàng theo quy trình sau khi thực hiện xong dịch vụ (có thể chăm sóc nhiều hơn khi cần thiết)
- Trấn an, giải quyết complain với khách.
- Thu thập thông tin, ý kiến khách hàng về dịch vụ tại trung tâm Kaycee Nguyen theo form mẫu có sẵn (sau khi kết thúc quá trình bảo hành)
- Chịu trách nhiệm lên kế hoạch, đề suất các chính sách chăm sóc, tư vấn để hoàn thành mục tiêu được giao
- Thu thập hình ảnh, nội dung tích cực khi chăm sóc khách hàng chuyển đến bộ phận Marketing sử dụng tư liệu đăng bài feedback khách hàng
- Được quyền đề xuất & nêu ý kiến các chính sách bán hàng, hậu mãi, chăm sóc, nâng cấp dịch vụ ... để đóng góp vào sự phát triển của trung tâm

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đã tốt nghiệp trung cấp trở lên.
- Khả năng giao tiếp, đàm pháp tốt. Nhanh nhạy nắm bắt tâm lý khách hàng.
- Nhanh nhẹn, năng động, tỉ mỉ và có trách nhiệm với công việc.
- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực cao;
- Ham học hỏi, thái độ cầu tiến, luôn sẵn sàng lắng nghe học hỏi để phát triển năng lực
- Chín chắn, điềm đạm, trung thực, cẩn thận, quyết đoán, yêu thương quan tâm người khác và có trách nhiệm.
- Hòa nhã, vui vẻ và có tinh thần hợp tác.
- Biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến.
- Có tinh thần cầu tiến, cải cách và sáng tạo.
- Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ, phun xăm

Tại CÔNG TY TNHH DV THẨM MỸ KACE BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

- Được cấp phát đồng phục, trang thiết bị cần thiết cho công việc (laptop, điện thoại,...)
- Tăng lương cơ bản sau 3 tháng tuỳ tình hình hoạt động và năng lực làm việc.
- Được tham dự các khóa huấn luyện chuyên môn.
- Được làm việc trong một môi trường tiện nghi và chuyên nghiệp.
- Có cơ hội phát triển nghề nghiệp, thăng tiến cao.
- Các phúc lợi khác như thưởng vào các ngày lễ, tết, dịp sinh nhật, cưới hỏi.
- Chương trình nghỉ dưỡng, team building hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DV THẨM MỸ KACE BEAUTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DV THẨM MỸ KACE BEAUTY

CÔNG TY TNHH DV THẨM MỸ KACE BEAUTY

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 23 Đinh Tiên Hoàng Phường Đakao Quận 1, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

