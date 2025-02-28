Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH DV THẨM MỸ KACE BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 23 Đinh Tiên Hoàng Phường Đakao, Quận 1, Quận 1

- Theo dõi, nhắc và đặt lịch dặm đối với khách hàng đang trong thời gian bảo hành

- Chăm sóc khách hàng theo quy trình sau khi thực hiện xong dịch vụ (có thể chăm sóc nhiều hơn khi cần thiết)

- Trấn an, giải quyết complain với khách.

- Thu thập thông tin, ý kiến khách hàng về dịch vụ tại trung tâm Kaycee Nguyen theo form mẫu có sẵn (sau khi kết thúc quá trình bảo hành)

- Chịu trách nhiệm lên kế hoạch, đề suất các chính sách chăm sóc, tư vấn để hoàn thành mục tiêu được giao

- Thu thập hình ảnh, nội dung tích cực khi chăm sóc khách hàng chuyển đến bộ phận Marketing sử dụng tư liệu đăng bài feedback khách hàng

- Được quyền đề xuất & nêu ý kiến các chính sách bán hàng, hậu mãi, chăm sóc, nâng cấp dịch vụ ... để đóng góp vào sự phát triển của trung tâm

- Đã tốt nghiệp trung cấp trở lên.

- Khả năng giao tiếp, đàm pháp tốt. Nhanh nhạy nắm bắt tâm lý khách hàng.

- Nhanh nhẹn, năng động, tỉ mỉ và có trách nhiệm với công việc.

- Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chịu được áp lực cao;

- Ham học hỏi, thái độ cầu tiến, luôn sẵn sàng lắng nghe học hỏi để phát triển năng lực

- Chín chắn, điềm đạm, trung thực, cẩn thận, quyết đoán, yêu thương quan tâm người khác và có trách nhiệm.

- Hòa nhã, vui vẻ và có tinh thần hợp tác.

- Biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến.

- Có tinh thần cầu tiến, cải cách và sáng tạo.

- Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thẩm mỹ, phun xăm

Tại CÔNG TY TNHH DV THẨM MỸ KACE BEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

- Được cấp phát đồng phục, trang thiết bị cần thiết cho công việc (laptop, điện thoại,...)

- Tăng lương cơ bản sau 3 tháng tuỳ tình hình hoạt động và năng lực làm việc.

- Được tham dự các khóa huấn luyện chuyên môn.

- Được làm việc trong một môi trường tiện nghi và chuyên nghiệp.

- Có cơ hội phát triển nghề nghiệp, thăng tiến cao.

- Các phúc lợi khác như thưởng vào các ngày lễ, tết, dịp sinh nhật, cưới hỏi.

- Chương trình nghỉ dưỡng, team building hằng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DV THẨM MỸ KACE BEAUTY

